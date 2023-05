Povestea extraordinară a românilor cu funcții importante în Poliția din Marea Britanie și cum s-au pregătit pentru încoronarea Regelui Charles

Ștefan Năstase a plecat în Marea Britanie pentru a urma o facultate, însă un anunț pe care l-a văzut în ziar a făcut ca vizita lui în Londra să se prelungească până în prezent.

"Era un anunț în ziar, cum că Poliția Metropolitană recrutează. Am aplicat, iar 10 ani mai târziu, mă aflu tot aici. O parte din mine vrea să se întoarcă în România, dar cealaltă parte nu. Este dificil, pentru că mi-am petrecut aproape jumătate din viață în Marea Britanie", a spus Ștefan.

Potrivit Antena 3 CNN, timp de 10 ani, Ștefan a ocupat mai toate funcțiile din cadrul structurii, de la roluri de patrulare, până la a fi detectiv. Totodată, el ocupă și funcția de președinte al Asociației Ofițerilor Români din Poliția Metropolitană.

Românul a dezvăluit că, pentru evenimentul istoric al încoronării Regelui Charles, pregătirile au început cu mult timp în urmă.

"Este un eveniment istoric, atât pentru Marea Britanie, cât și pentru noi, românii. Știm foarte bine că avem o legătură cu Regele Charles, iar el ține România aproape. Pregătirile au început cu mulți ani în urmă", a mai adăugat românul.

Diana a plecat în Marea Britanie la doar 19 ani. Ea visa de mică să devină polițistă, însă a reușit să-și îndeplinească visul abia după ce a ajuns la Londra.

"A fost șansa mea să pot să plec. Făceam curățenie în hoteluri și în case private, am început de jos. M-am înscris la facultate, am terminat Dreptul și Criminalistica, apoi am aplicat la Poliție și am intrat, dar nu a fost deloc ușor", a spus românca.

Diana s-a stabilit în Londra, este mamă și este cea care a pus bazele Asociației Ofițerilor Români din Poliția Metropolitană.

Evenimentul istoric al încoronării lui Charles, în direct la Antena 3 CNN

Evenimentul încoronării este transmis și dezbătut, sâmbătă, pe parcursul întregii zile, la Antena 3 CNN.

Mihai Gâdea, din studiul de la Londra, și Maria Coman, de pe traseul Regelui Charles, echipele de la “News Hour with CNN”, “În Fața Națiunii” și “Decisiv”, din studiourile de la București, vă vor conecta, începând cu ora 10:00 dimineața, la o zi care și-a rezervat, deja, locul în istorie.

Momente-cheie ale zilei de sâmbătă, în direct la Antena 3 CNN

12:20: "Procesiunea regelui" pornește de la Palatul Buckingham. Regele și Regina se vor afla într-o trăsură cu cai. Simbol al tradiției, trăsura beneficiază de toate atributele vremurilor moderne, fiind dotată cu aer condiționat și geamuri electrice.

12:53: Regele și Regina sosesc la Westminster Abbey.



13.00: Este așteptată începerea ceremoniei de încoronare.

14:00: Are loc momentul încoronării în timpul serviciului religios, ce va fi însoțit de salve de tun în parcurile regale. În cel mai sacru punct al ceremoniei de încoronare, Regele va fi uns de către Arhiepiscopul de Canterbury. Se spune că în acel moment se realizează conexiunea cu Dumnezeu. Regele va sta pe Tronul Regelui Eduard, folosit de fiecare monarh din 1626 încoace. Ritualul se face în taină, suveranul fiind ferit de privirile oamenilor cu ajutorul unei pânze de aur ținută de patru Cavaleri ai Ordinului Jartierei.

15.00: Regele și Regina părăsesc Westminster Abbey în spatele "Procesiunii Încoronării".

15.10: "Procesiunea Încoronării" ajunge la Palatul Buckingham. Fanfara va ocoli Monumentul Reginei Victoria și se va regrupa în fața Porții Canadei, cântând până la sosirea Regelui și a Reginei. O mare parte din restul procesiunii intră în Palatul Buckingham și se îndreaptă spre grădină.

15:45: Regele și Regina Consort sosesc la Palatul Buckingham.

16:15: Familia regală este așteptată să apară la balconul Palatului Buckingham.

16:30: Are loc survolul aviației regale, care se așteaptă să dureze cinci minute. Familia regală se întoarce apoi în interiorul Palatului Buckingham.

Toate momentele sunt după fusul orar al României.

