Povestea neștiută a șlagărului „Bună seara, iubite", cântat de Loredana Groza și Ion Caramitru

Loredana Groza a spus, duminică, la Aleph News, povestea celui mai cunoscut șlagăr românesc din toate timpurile, „Bună seara, iubite", pe care l-a interpretat alături de Ion Caramitru. Artista a mai spus că vestea decesului marelui actor a șocat-o.

Loredana Groza a povestit că l-a întâlnit pentru prima oară pe Ion Caramitru în timpul unui spectacol de la Constanța.

„Am avut un șoc când l-am întâlnit la Sala Sporturilor. Nu știam că voi avea această surpriză, dar în momentul în care a început cântecul dânsul a apărut din culise recitând și a avut un moment, toți cei care au fost prezenți acolo și-l amintesc și acum. A fost un moment electrizant, a fost divin, am început să plâng, să mă frec la ochi pentru că nu-mi venea să cred că îl văd pentru prima oară. Vocea lui este inconfundabilă și care îți trezește toate stările bucurie, tristețe, nostalgie, orice emoție reușea să transmită prin vocea, energia lui. Cred ca în momentul ala, a fost un moment în care m-a descoperit și l-am cunsocut și eu cu adevărat pentru că după aia am început să facem turnee împreună”, a dezvăluit artista.

Loredana Groza și-a adus aminte că a plâns după ce a auzit înregistrarea cântecului „Bună seara, iubite". Atunci, ea a înțeles că interpretarea îi va schimba viața.

„În noaptea în care am înregistrat, atunci a fost o noapte extrem de lungă, sute de duble, eram epuizată, nu avem niciun fel de studii de canto... Încercarea mea și dorința de a ma depăși, când am auzit mixajul și când am văzut cum a reușit să îmbine vocea mea cu a lui Ion Caramitru, Adrian Enescu, recunosc că am început să plâng m-am simțit speriată într-un mod pozitiv. Simțeam că va veni un tsunami după acest cântec și parcă îmi era teamă să-l cânt pentru că știam că îmi va schimba viața acest cântec și asta s-a întâmplat”, a povestit cântăreața.

Loredana Groza a dezvăluit ce sfat a primit de la Ion Caramitru.

„Să nu pun filtre atunci când sunt pe scenă și să transmit emoția, să fiu eu. Mi-a spus: ai puterea să treci rampa și să nu-ți fie niciodată teamă să o folosești și să ai încredere în tine”, a spus Loredana Groza.

„Sunt încă șocată de veste (vestea decesului n.r.)”, a precizat artista.

(sursa: Mediafax)