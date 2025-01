Premieră istorică: Sebastian Stan a fost nominalizat la premiile Oscar pentru Cel mai bun actor în rol principal, pentru interpretarea lui Donald Trump în „The Apprentice”

Recorduri la nominalizările Oscar 2025

Gala celei de-a 97-a ediții a Premiilor Oscar, care va avea loc pe 2 martie la Dolby Theatre, a înregistrat un val de surprize. Filmele „Emilia Peréz”, cu 13 nominalizări, și „Wicked” și „The Brutalist”, fiecare cu câte 10 nominalizări, conduc lista favoriților. Nominalizările au fost anunțate de Rachel Sennott și Bowen Yang, iar ceremonia va fi găzduită pentru prima dată de celebrul Conan O'Brien.

Premiile Oscar din acest an vor marca o altă premieră: gala va fi difuzată simultan pe ABC și în direct pe platforma de streaming Hulu.

O carieră de succes și un moment istoric pentru România

Nominalizarea lui Sebastian Stan la Oscar este un moment important nu doar pentru cariera actorului, ci și pentru România, țara sa natală. Născut în 1982 la Constanța, Stan a emigrat în SUA după Revoluție împreună cu mama sa, Georgeta Orlovschi, profesoară de pian. Actorul a cucerit Hollywood-ul cu roluri complexe, dar interpretarea lui Donald Trump în perioada anilor 60-70, când acesta punea bazele imperiului său financiar, i-a adus recunoașterea supremă.

Recent, Stan a câștigat primul său Glob de Aur pentru același rol și a ținut un discurs emoționant în care a vorbit despre România. „Enormă bucurie! Enormă bucurie pentru Sebastian Stan, că a fost nominalizat. Știm toate discuțiile legate de acest film și cât de deranjat a fost Trump,” a declarat criticul de film Margareta Nistor.

„The Apprentice” și controversele sale

Lansat cu doar 27 de zile înainte de alegerile prezidențiale din SUA, „The Apprentice” a fost subiectul unor intense critici din partea lui Donald Trump, nemulțumit de felul în care este portretizat. Cu toate acestea, filmul a captat atenția publicului și a criticilor datorită subiectului său curajos.

Sebastian Stan a declarat despre film: „Trebuie să continuăm să spunem povești nediscriminatorii. Nu a fost un film ușor de realizat, dar este necesar. Aceste subiecte sunt reale și importante.”

Concurență acerbă pentru premiul Oscar

Sebastian Stan va concura pentru prestigioasa statuetă cu nume mari ale cinematografiei: Adrien Brody, Timothée Chalamet și Ralph Fiennes. Prima persoană care l-a felicitat pentru nominalizare a fost iubita sa, actrița Annabelle Wallis, care a postat un mesaj pe Instagram.

Cu o carieră strălucită și un rol memorabil, Sebastian Stan are șanse mari să scrie istorie pentru România la Premiile Oscar 2025. Gala promite să fie un spectacol de neuitat, reflectând cele mai bune producții cinematografice ale anului.

Lista nominalizărilor

Cel mai bun actor în rol secundar: Yura Borisov - “Anora”, Kieran Culkin - “A Real Pain”, Edward Norton - “A Complete Unknown”, Guy Pearce - “The Brutalist”, Jeremy Strong - “The Apprentice”

Cea mai bună actriță în rol secundar: Monica Barbaro - “A Complete Unknown”, Ariana Grande - “Wicked”, Felicity Jones - “The Brutalist”, Isabella Rossellini - “Conclave”, Zoe Saldaña - “Emilia Pérez”

Cel mai bun scurtmetraj animat: “Beautiful Men”, “In the Shadow of Cypress”, “Magic Candies”, “Wander to Wonder”, “Yuck!”

Costume: “A Complete Unknown” , “Conclave” , “Gladiator II”, “Nosferatu”, “Wicked”

Scurtmetraj live-action: “A Lien”, “Anuja”, “I’m Not a Robot”, “The Last Ranger”, “The Man Who Could Not Remain Silent”

Machiaj și coafură: “A Different Man”, “Emilia Pérez”, “Nosferatu”, “The Substance”, “Wicked”

Coloană sonoră: “The Brutalist”, “Conclave”, “Emilia Pérez”, “Wicked”, “The Wild Robot” Scenariu adaptat: ”A Complete Unknown”, “Conclave”, “Emilia Pérez”, “Nickel Boys”, “Sing Sing”

Scenariu original: “Anora”, “The Brutalist”, “A Real Pain”, “September 5”, “The Substance”

Actor în rol principal: Adrien Brody - “The Brutalist”, Timothée Chalamet - “A Complete Unknown”, Colman Domingo - “Sing Sing”, Ralph Fiennes - “Conclave”, Sebastian Stan - “The Apprentice”

Actriță în rol principal: Demi Moore - “The Substance”, Cynthia Erivo - “Wicked”, Mikey Madison - “Anora”, Karla Sofía Gascón - “Emilia Pérez”, Fernanda Torres - “I’m Still Here”

Lungmetraj animat: “Flow”, “Inside Out 2”, “Memoir of a Snail”, “Wallace & Gromit: Vengeance Most Fowl”, “The Wild Robot”

Imagine: “The Brutalist”, “Dune: Part Two”, “Emilia Pérez”, “Maria”, “Nosferatu”

Cel mai bun regizor: Sean Baker - “Anora”, Brady Corbet - “The Brutalist”, James Mangold - “A Complete Unknown”, Jacques Audiard - “Emilia Pérez”, Coralie Fargeat - “The Substance”

Lungmetraj documentar: “Black Box Diaries”, “No Other Land”, “Porcelain War”, “Soundtrack to a Coup d’Etat”, “Sugarcane”

Scurtmetraj documentar: “Death by Numbers”, “I Am Ready, Warden”, “Incident”, “Instruments of a Beating Heart”, “The Only Girl in the Orchestra”

Montaj: “Anora”, “The Brutalist”, “Conclave”, “Emilia Pérez”, “Wicked”

Lungmetraj internațional: “I’m Still Here”, “The Girl with the Needle”, “Emilia Pérez”, “The Seed of the Sacred Fig”, “Flow”

Cântec original: “El Mal” din “Emilia Pérez”, “The Journey” din “The Six Triple Eight”, “Like a Bird” din “Sing Sing”, “Mi Camino” din “Emilia Pérez”, “Never Too Late” din “Elton John: Never Too Late”

Scenografie: “The Brutalist”, “Conclave”, “Dune: Part Two”, “Nosferatu”, “Wicked”

Sunet: “A Complete Unknown”, “Dune: Part Two”, “Emilia Perez”, “Wicked”, “The Wild Robot”

Efecte vizuale: “Alien: Romulus”, “Better Man”, “Dune: Part Two”, “Kingdom of the Planet of the Apes”, “Wicked”

Cel mai bun film: “Anora”, “The Brutalist”, “A Complete Unknown”, “Conclave”, “Dune: Part Two”, “Emilia Pérez”, “I’m Still Here”, “Nickel Boys”, “The Substance”, “Wicked”

