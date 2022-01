Premierul Ciucă cere anchetă rapidă privind accidentul mortal cu mașina poliției: „Sunt consternat de moartea violentă a copilei”

Premierul Nicolae Ciucă i-a cerut ministrului de Interne ca ancheta pivind stabilirea responsabiliății în cazul accidenului produs joi, în urma căreia o fetiță a murit după ce a fost lovită de o mașină a poliției, să se deruleze rapid.

„Am aflat cu tristețe despre tragicul accident rutier în care o fetiță și-a pierdut viața, astăzi, în București, după ce a fost lovită de o mașină a Poliției. Sunt consternat de moartea violentă a copilei și transmit condoleanțe familiei îndoliate. Am vorbit cu ministrul Sănătății și am încredere că medicii vor face tot ce e necesar pentru îngrijirea, în cele mai bune condiții, a celei de a doua fetițe, despre care am primit asigurări că este în afara oricărui pericol”, a transmis joi seara premierul.

Acesta a cerut ca anchetă în acest caz să se deruleze apid.

„I-am cerut ministrului de Interne să se asigure că ancheta privind stabilirea responsabilității se derulează rapid. Cei care reprezintă o autoritate publică, mai ales când poartă uniformă, sunt primii datori să protejeze cetățenii și să se asigure de respectarea legii”, a mai transmis Nicolae Ciucă.

O mașină de poliție a accidentat, joi după-amiază, două fete, în Sectorul 1 al Capitalei. Una dintre fete a murit, iar cealaltă a ajuns la spital.