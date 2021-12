Premierul Ciucă reacție în scandalul plagiatului lucrării de diplomă a lui Florin Roman

Premierul Nicolae Ciucă i-a cerut ministrului Cercetării, Inovării şi Digitalizării, Florin Roman, să-și clarifice situația privind acuzațiile de plagiat, susțin surse din cadrul aparatului guvernamental.

Clarificarea a fost solicitată în cadrul unei întâlniri între cei doi membri ai Guvernului, spun sursele guvernamentale. Potrivit acestora, premierul Nicolae Ciucă va lua o decizie în ceea ce-l privește pe ministrul Cercetării după prezentarea explicațiilor.

Orice variantă este luată în calcul și se poate ajunge până la plecarea lui Florin Roman din Guvern.

Săptămâna trecută, ministrul Cercetării, Inovării şi Digitalizării, Florin Roman, a fost acuzat de plagiat. Demnitarul a susținut că acuzaţia este nefondată.

„Plagiat înseamnă să îţi asumi parţial sau integral o lucrare ştiinţifică ceea ce nu am făcut niciodată. Drept urmare, acuzaţia de plagiat la adresa mea e nefondată”, a spus, zilele trecute, Florin Roman.

Ministrul Cercetării, Inovării şi Digitalizării a oferit și detalii despre lucrarea incriminată.

„Într-o lucrare de disertaţie de acum 10 ani, am inclus o parte din suportul de curs, pus la dispoziţia studenţilor. La finalul disertaţiei, am inclus bibliografia folosită. Consider însă că orice aş spune pe acest subiect, inclusiv faptul că profesorul Paraschiv confirmă că fost o lucrare bună, nu are nicio relevanţă pentru cei care şi-au propus să îmi găsească nod în papură/ să susţină o campanie de denigrare a mea/ să dovedească fapte de care nu mă fac vinovat”, a precizat Florin Roman.

