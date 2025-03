Prețul aurului a depășit pragul de 3.000 de dolari/uncie, pentru prima dată în istorie

Scăderea ratelor dobânzilor, războiul dintre Ucraina și Rusia, achizițiile record ale băncilor centrale și, mai recent, incertitudinea privind politicile tarifare ale președintelui Donald Trump sunt câteva dintre motivele pentru care prețul aurului a crescut semnificativ.



'Aurul este un activ care strălucește în perioade de instabilitate politică și economică și devine o alegere din ce în ce mai comună în rândul investitorilor, inclusiv al celor români', se arată într-o analiză realizată de Tavex România.



Conform sursei citate, undeva la 90% dintre investitorii români aleg să achiziționeze produse de greutăți mai mari, începând cu lingouri de 20 de grame. Logica este că, dacă produsul este mai mare, prețul per gram de aur pur este mai mic.



Această relație inversă derivă din costurile de ambalare și logistică, în special, întrucât aceleași condiții trebuie asigurate pentru lingourile de un gram precum în cazul celor de 100 de grame. Diferențele principale constau în lichiditate. Cu cât un produs este mai mic, cu atât este mai ușor de vândut, spun reprezentanții Tavex România.



'Aurul de investiții este unul dintre cele mai sigure instrumente din lume. Acesta poate fi cumpărat și vândut oriunde în lume, la un preț apropiat de cel internațional. Este important de înțeles, însă, că investiția în aur se realizează pe termen lung, de cel puțin trei ani. Totodată, aurul este un activ care să mențină puterea de cumpărare pe termen lung, dar este și un instrument de diversificare în cazul perioadelor de instabilitate. Aurul, precum acțiunile, obligațiunile și imobiliarele, prezintă anumite riscuri. O alocare de 5%-10% a portofoliului investițional către aur este considerată ca fiind suficientă pentru majoritatea investitorilor', susține Victor Dima, managerul Departamentului de Trezorerie al companiei.



În cazul investitorilor români, aproximativ 80% dintre cei care investesc în aur fizic aleg lingourile. În Bulgaria, o piață unde compania Tavex este prezentă din anul 2009, cele mai populare produse în rândul clienților bulgari în ultimul an au fost lingourile de 50 de grame de la rafinăria elvețiană Valcambi, monedele de o uncie troy (31,1 grame), în special Cangur Australian, și un clasic al monedelor istorice - 20 de franci francezi Napoleon al III-lea.



Totodată, vânzările pe piața bulgară se realizează în proporție de 60/40 în favoarea lingourilor, un aspect explicabil prin diversitatea de gramaje disponibile, de la foarte mici la foarte mari, adaptate pentru orice buget.



'Decizia dintre achiziționarea unui lingou sau a unei monede se poate face ținând cont de mai multe criterii. În primul rând, din punct de vedere legislativ, se consideră aur de investiții monedele produse după anul 1800, cu un conținut de cel puțin 90% aur pur și care sunt sau au fost mijloc de schimb legal în țara producătoare. Spre deosebire, lingourile de aur de investiții trebuie să aibă o puritate de cel puțin 99,5%. În cazul ambelor tipuri de produse, prețul final nu poate depăși cu mai mult de 80% prețul de piață al aurului conținut. Dincolo de aspectele legislative, se consideră că lingourile sunt mai sigure, întrucât vin sigilate în ambalaje vidate direct de la rafinării. Aceste ambalaje de plastic constituie certificatele lor de autenticitate. În cazul în care ambalajul ar fi deteriorat sub vreo formă, prețul de vânzare al lingoului scade, întrucât nu mai are statutul de produs investițional. Spre deosebire, monedele vin de la monetării în tuburi de câte 20 sau 25. Acestea sunt amplasate, ulterior, în capsule de plastic transparent pentru a le proteja. Cu cât produsele au o puritate mai ridicată de aur, cu atât acestea trebuie gestionate cu mai multă atenție, întrucât aurul este foarte maleabil. Deși nu este o regulă, în general prețul monedelor de aur este ceva mai ridicat decât al lingourilor de aceeași greutate. Motivul constă în reprezentările intricate și atenția sporită acordată monedelor. În cazul unor serii limitate, precum monedele Lunar, Panda Chinezesc sau Cangur Australian, care își schimbă designul anual, prețul unei monede de aur de o uncie poate fi cu zece procente mai mare decât cel al unui lingou de o uncie. Atuul acestor serii limitate este că ele sunt realizate doar în anul în curs, căpătând, în timp, o valoare de colecție', explică specialiștii.



De asemenea, pe termen lung, aurul tinde să depășească randamentul obligațiunilor guvernamentale din SUA sau chiar și randamentul anualizat al unor indici bursieri, precum S&P500.



Totodată, aurul de investiții este scutit de taxa pe valoarea adăugată (TVA) în Europa. Spre deosebire, bijuteriile nu au această excepție, iar prețul lor deviază semnificativ (uneori fiind dublu) față de prețul aurului conținut, motiv pentru care nu poate fi considerat o investiție.



Fiind cel mai mare comerciant de aur de investiții din Europa de Nord și un jucător din ce în ce mai important pe piața din România și Europa de Sud-Est, Tavex este un membru important al Grupului Tavid, înființat în 1991. Tavex și-a deschis porțile în România în 2019 și are deja trei birouri în București și unul în Cluj. Tavex oferă produse de aur și argint de investiții fizice, de înaltă calitate, dar și servicii de schimb valutar. Compania este specializată în oferirea de aur de investiții, inclusiv monede de aur și lingouri de aur, precum și argint de investiții, având în același timp condiții atractive de schimb pentru cele 46 de valute.

AGERPRES