Crin Antonescu: Eu nu sunt un proiect al lui Hellvig. Nu e implicat în campania mea

Întrebat la emisiunea „Ai aflat!” de la Gândul despre informațiile vehiculate, conform cărora ar fi un proiect al lui Eduard Hellvig, Crin Antonescu a spus: „N-am cum să fiu un proiect al domnului Hellvig, măcar pentru că e o mare diferență de vârstă între noi. Am colaborat cu domnul Hellvig, e istorie deja, lucrurile se știu, am avut și am o comunicare, deși nu foarte intensă, foarte frecventă, cu domnul Hellvig în multe planuri, sigur despre politică în primul rând. Domnul Hellvig nu e implicat în niciun fel în campania mea, nu l-am văzut pe domnul Hellvig de multă vreme, (...) am mai schimbat câteva vorbe la telefon, cum merge campania, ce se întâmplă, nu e implicat”.

Întrebat dacă l-ar lua pe Eduard Hellvig în echipa de la Cotroceni, Antonescu a spus: „L-aș lua și în campanie pe domnul Hellvig. Un om cu mintea lui, cu experiența lui, un om care a mai condus campanii, singur că mi-aș dori un asemenea om”.

Crin Antonescu a spus că Eduard Hellvig s-a reînscris în partid și că și-ar dori ca el să joace un rol important „cu toată experiența și cu toată cunoașterea pe care o are”.

„Eu nu sunt un proiect al lui Hellvig”, încheie Antonescu.

Fostul şef al SRI Eduard Hellvig a anunțat, la finalul lunii noiembrie, că a semnat adeziunea la Partidul Naţional Liberal.

„Simt că este un moment complicat pentru întreaga democraţie românească şi că acum este nevoie ca liberalii să fie mai uniţi ca niciodată”, afirma Hellvig.

(sursa: Mediafax)