Preţul gazelor a sărit cu 18% din cauza riscului de grevă la unele facilităţi de GNL din Australia

Luni dimineaţa, la hub-ul de gaze TTF de la Amsterdam, unde se stabilesc preţurile de referinţă în Europa, cotaţiile futures la gaze naturale cu livrare în luna următoare erau în creştere cu 18%, până la 42,90 euro pentru un Megawatt-oră.



Greva ar putea începe în 2 septembrie dacă Woodside Energy Group Ltd, operatorul fabricii care exportă de gaze naturale lichefiate, nu oferă un acord adecvat, au anunţat sindicatele în weekend. Şi angajaţii uzinelor Chevron Corp au început săptămâna trecută să voteze pentru a decide declanşarea unei mişcări de protest.



Posibilitatea perturbării aprovizionării în Australia, care ar putea afecta 10% din exporturile globale de GNL, i-a ţinut în tensiune pe traderii din Europa, luna aceasta.



Anxietatea pe piaţa energiei a crescut, chiar dacă capacităţile de stocare a gazelor naturale din UE sunt deja pline în proporţie de 90%, cu mult înaintea termenului limită stabilit pentru a se ajunge la acest nivel - 1 noiembrie - a anunţat săptămâna trecută Comisia Europeană.



La 16 august, nivelul a ajuns la 1.024 TWh, sau 90,12% din capacitatea de stocare, echivalentul a peste 93 miliarde metri cubi (bcm) de gaze naturale.



În 2022, Uniunea Europeană a investit semnificativ în importurile de gaze naturale lichefiate (GNL) şi a adoptat reglementări pentru a majora capacităţile de stocare, pentru a evita deficitul în aprovizionare, în urma reducerilor importurilor de gaze ruseşti, după invadarea Ucrainei. Printre aceste reglementări se află stabilirea unui obiectiv obligatoriu la nivelul UE de umplere a facilităţilor de stocare la 90% până la 1 noiembrie, în fiecare an.



Anul trecut, Europa a importat prin conducte 62 de miliarde de metri cubi de gaze ruseşti, un nivel cu 60% mai scăzut decât media din precedenţii cinci ani, arată datele Comisiei Europene.



În acest an, livrările din Rusia către UE ar urma să scadă la 25 bcm, presupunând că fluxurile prin gazoductul TurkStream şi prin Ucraina sunt în linie cu volumele din decembrie 2022, a previzionat Agenţia Internaţională a Energiei (IEA).