Preţul mediu al unui sejur la mare, de Sfânta Maria, se ridică la 906 lei

Potrivit sursei citate, cele mai căutate staţiuni de la mare sunt Eforie Nord, Costineşti, Mamaia şi Neptun, iar la munte, în topul clasamentului se află Sinaia, Buşteni şi Predeal.



"O menţiune specială merită şi oraşele Gura Humorului şi Colibiţa, care sunt apreciate de tot mai mulţi turişti ce le aleg pentru vacanţele lor. În ceea ce priveşte destinaţiile balneare, Sovata, Praid, Băile Herculane, Băile Felix şi Băile Tuşnad sunt favoritele românilor pentru luna august. Preţul mediu pentru un sejur doi adulţi, două nopţi, este de 797 de lei, iar pentru 4 nopţi, preţul mediu creşte la 1.589 de lei", susţin reprezentanţii Travelminit, citat într-un comunicat al platformei.



Totodată, pentru destinaţiile de la munte, preţul mediu este asemănător celui de la nivel de ţară. Astfel, un sejur pentru doi adulţi, două nopţi, costă 759 de lei, o creştere de numai 2,45% faţă de aceeaşi perioadă a anului trecut.



"Numărul rezervărilor pentru minivacanţa de Sfânta Maria a crescut în comparaţie cu restul lunii august, o dovadă în plus a faptului că românii vor să profite de puntea făcută între ziua de joi (15 august) şi weekend. Aşa cum era de aşteptat, cei mai mulţi dintre ei se vor îndrepta fie către localităţile de la munte, în special de pe Valea Prahovei, cât şi spre litoralul românesc", se mai precizează în comunicat.



Potrivit sursei citate, mai sunt locuri disponibile la unităţile de cazare din ţară, iar hotelierii şi proprietarii de pensiuni, case de vacanţă anunţă inclusiv oferte last minute pentru acest weekend.



"Având în vedere faptul că suntem în plin sezon estival, litoralul românesc este din nou în topul preferinţelor românilor. Nici marile oraşe nu vor fi ocolite în acest weekend prelungit, mai ales că turiştii au început să se orienteze tot mai des către city-break-uri în ţară", precizează sursa citată.



Din punctul de vedere al numărului de rezervări, marile oraşe ocupă cel mai mare procent din total, cu 30%, fiind urmate de litoralul românesc, cu 28%, şi staţiunile montane, cu 15%.



Celelalte procente au fost distribuite în mod egal între staţiunile balneare, destinaţiile rurale mai mici şi Delta Dunării, o destinaţie căutată în special pe timp de vară.



În topul oraşelor populare în weekendul de Sfânta Maria se află Braşovul şi Sibiul, urmate de Bucureşti, Oradea şi Cluj-Napoca, oraşe alese frecvent de români pentru un scurt city-break.



Portofoliul Travelminit conţine 8.500 de unităţi de cazare (hoteluri, pensiuni, apartamente) din România active pe platforma şi acoperă o gama largă de cazare în toată ţară (litoral, munte, destinaţii balneoclimaterice şi oraşe mari), fiind lider pe piaţă rezervărilor cu card de vacanţă.



Din 2020, Travelminit face parte din Szallas Group, care are în portofoliu 12 platforme hoteliere în Centrul şi Estul Europei (România, Ungaria, Polonia, Cehia, Croaţia), cu vânzări de peste 150 milioane de euro şi peste 350 de angajaţi.

AGERPRES