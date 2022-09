Preţul mediu al biletelor de avion s-a majorat cu 19%, în perioada vacanţei

"În perioada vacanţelor din acest an, un număr mare de români au reînceput să călătorească, compensând astfel pentru perioada din timpul pandemiei. Cei mai mulţi dintre turiştii români au mers în vacanţă în cuplu, petrecând în medie opt zile în afara ţării. În perioada vacanţei, preţul mediu al unui bilet de avion dus-întors a fost de 212 de euro, în creştere cu 15% faţă de vacanţa de anul trecut. Perioada dintre cumpărarea biletelor de avion şi data călătoriei a fost de aproximativ 39 de zile faţă de 29 de zile anul trecut", arată cercetarea.



În vacanţa din acest an, românii au decis să recupereze când vine vorba de călătorii, căutând şi rezervând în mod activ excursii în ţările mediteraneene.



Potrivit unui sondaj realizat de compania de cercetare GfK la comanda eSky.ro, nu mai puţin de 94% dintre români au declarat că au planuri de vacanţă pentru acest an, iar dintre aceştia 86% au în plan o vacanţă în străinătate. Interesul crescut pentru călătorii se reflectă şi în numărul de rezervări pe eSky.ro - în perioada iunie-august a acestui an acesta a crescut cu 23% faţă de vacanţele de anul trecut.



Potrivit eSky.ro, în perioada iunie-august a acestui an, preţul mediu al unui bilet de avion dus a crescut cu aproximativ 8% faţă de aceeaşi perioadă a anului trecut, ajungând la 142 de euro, în timp ce biletele dus-întors s-au scumpit într-o măsură mai mică, 15%, având o medie de 212 de euro.



În acest an, românii au fost în vacanţe mai scurte. În medie, turiştii români au petrecut 8 zile în vacanţă în perioada iunie-septembrie a acestui an, faţă de 10 zile anul trecut. Cuplurile fără copii sau familiile cu copii adolescenţi au fost primele care au optat pentru vacanţe organizate pe cont propriu.



"Aceste date sunt confirmate şi de studiul realizat de GfK la comanda eSky.ro: persoanele cu mai puţine angajamente, fără copii sau cu copii adolescenţi sunt cel mai probabil să meargă în vacanţe organizate pe cont propriu", precizează analiza.