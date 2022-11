Primăria Capitalei a semnat contracte pentru reabilitarea a 210 km de rețea de termoficare

„Este cea mai mare investiție în termoficare din acest mandat, cu o valoare de 260 de milioane de euro, din care 200 de milioane euro fonduri nerambursabile. Contractele pentru proiectare și execuție au fost încheiate pe o perioadă de 4 ani, iar proiectarea a fost deja demarată, astfel încât să putem începe lucrările de execuție din primăvara anului viitor. Termoficarea este una dintre prioritățile acestei administrații pentru că sistemul de termoficare reprezintă una dintre cele mai mari probleme pe care le are Bucureștiul, în care nu s-a investit timp de peste 30 de ani. Este motivul pentru care am direcționat bani către acest domeniu și pentru care am făcut efortul, pe de o parte, de a remedia rețeaua, pe de altă parte de a găsi noi funcțiuni pentru producerea energiei termice”, a spus primarul Capitalei, Nicușor Dan.

Lucrarea a fost împărțită în 5 loturi, cu o lungime de aproximativ 40 km fiecare, iar toate cele 5 asocieri care au câștigat licitația sunt ale unor constructori români.

Lotul 1 – Magistrala II SUD este câștigat de Asocierea SC Elsaco Electronic SRL (Lider) - SC Sicor SRL (asociat) - SC Energomontaj SA (asociat), Lotul 2 - Magistrala II - III Grozăvești este câștigat de Asocierea SC Elsaco Electronic SRL (Lider) - SC Sicor SRL (asociat) - SC Energomontaj SA (asociat); Lotul 3 - Magistrala V Grozăvești a fost câștigat de Asocierea Construcții Erbașu SA (Lider) - Consix Construcții SRL (asociat); Lotul 4 – Magistrala Progresu – Berceni a fost câștigat de Asocierea Construcții Erbașu SA (Lider) - Consix Construcții SRL (asociat), iar Lotul 5 - Magistralele II Sud, II-III Grozăvești, V Grozăvești, Progresu - Berceni, II Vest, I-II-III Vest a fost câștigat de Asocierea SC Energomontaj SA (Lider) - SC Elsaco Electronic S.R.L (asociat) – Sicor SRL (asociat) - IPCT Instalații S.R.L.(asociat).