PMB, pregătiri pentru parada de 1 Decembrie și Reuniunea miniștrilor de externe ai statelor NATO

„Primăria Capitalei, împreună cu instituţiile cu responsabilităţi în domeniu, a întreprins o serie de măsuri pentru buna desfăşurare a evenimentelor organizate în Capitală de Ziua Naţională a României – 1 Decembrie, dar şi pentru Reuniunea ministrilor de externe ai statelor NATO, care va avea loc în perioada 29-30 noiembrie. Administraţia Străzilor Bucureşti a marcat culoarul pentru defilarea prilejuită de Ziua Naţională în zona Arcului de Triumf”, anunță PMB.

De asemenea, vor fi amplasate aproximativ 2400 de steaguri tricolore şi NATO în zona centrală a oraşului, până la ieşirea din Bucureşti spre Aeroportul Otopeni, în zona Podului Băneasa. Pentru cetăţenii care vor participa la defilare, vor fi montate trei ecrane de tip LED pe traseul Arcul de Triumf - Piața Victoriei.

„În plus, pentru că Bucureștiul găzduiește Reuniunea miniștrilor de externe ai statelor NATO, în perioada 25-29 noiembrie 2022, prin Direcția Generală de Arhitectură și Monumente de For Public, Primăria Capitalei va ilumina arhitectural suprafața Arcului de Triumf în albastru şi va arbora steagul României și steagul NATO în arcada monumentului. Efectivele Direcției Generale de Poliție Locală și Control a Municipiului București participă sub coordonarea Direcției Generale de Poliție a Municipiului București pentru asigurarea măsurilor de ordine și liniște publică conform atribuțiilor legii 155/2010”, se menționează în finalul comunicatului.

(sursa: Mediafax)