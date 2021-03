Primăria Sectorului 3 vrea borduri noi. Valoarea contractului este de peste 760.000 de lei

Primăria Sectorului 3 vrea să încheie un acord-cadru pe 2 ani, în valoare de 766.700 lei pentru achiziția de borduri, potrivit unui anunț public în sistemul electornic de achiziții publice, potrivit Hotnews.ro.

„Având în vedere lucrările de înlocuirea si montarea de borduri, la nivelul Sectorului 3, efectuate de către serviciile specializate din cadrul Direcţiei Administrarea Domeniului Public Sector 3, se impune pentru buna desfăsurare a activitătii achiziționarea a trei 4 tipuri de borduri”, se arată în caietul de sarcini.

Termenul limită pentru depunerea ofertelor este 15 martie.

Este vorba despre 4 tipuri de borduri din beton, printre care celebrele borduri roșii:



Bordură mică din beton - 9.000 ml; Bordura are următoarele dimensiuni: Lungime: 500mm. Lățime: 195mm. Grosime:250mm, culoare gri;

Bordură mare din beton B6 – 15.000 ml; Bordura are următoarele dimensiuni: Lungime: 500mm. Lățime: 100mm. Grosime:150mm, Culoare gri;



Bordură roşie – 10.000 buc; Bordura are următoarele dimensiuni: Lungime: 500mm. Lățime: 200mm. Grosime:300mm



Bordură curbă roșie - 5.000 buc; Bordura are următoarele dimensiuni: Lungime: 195mm (baza mică), 273(baza mare), Lățime: 200mm. Grosime:300mm.