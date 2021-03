Profesorul Gheorghe Mencinicopshi, grav bolnav, se revoltă împotriva nedreptăților care i s-au făcut: Aș fi murit până acum dacă m-aș fi știut vinovat

Profesorul Gheorghe Mencinicopschi este greu încercat de boală, anunță Lumea Justiției, care spune că profesorul Menci are nevoie de oxigen pentru a respira și în prezent urmează un tratament prescris de medicul Flavia Groșan.

Într-un material amplu despre abuzurile din dosarul privatizării ICA, Luju.ro prezintă și un interviu cu Gheorghe Mencinicopschi, în care acesta vorbește despre suferința prin care a trecut și de execuția publică la care a fost supus.

Profesorul Mencinicopschi a fost condamnat la 8 ani de închisoare în dosarul „Telepatia”, în care principala miză era condamnarea lui Dan Voiculescu și distrugerea Antenei 3. Soluția în dosar era știută de dinainte de pronunțare, așa cum a recunoscut cu seninătate și fostul președinte Traian Băsescu, într-o înregistrare care a fost făcută publică.

"Eu am rămas uimit când am văzut cum a rezultat acea enormă fraudă de aproximativ 60 milioane euro sau de dolari, este clar un proces înscenat și politic (...) Înmultindu-se 32.000 de metri pătrați cu 1800 euro, la prețul pieței din 2007. Ori lucrul acesta să știți că pentru a mine a fost halucinant. Mi-am făcut un fel de scenariu... E ca și cum în 2003 cineva mi-ar fi vândut o masină cu 100 lei și apoi vine în 2007 și îmi spune, nu, nu. Îmi esti dator cu înca un milion pentru că mașina ta a devenit una de colecție și acum nu mai costa 100 lei, costa un milion și 100 lei”, spune profesorul Gheorghe Mencinicopschi.

„Aș fi murit până acum dacă m-aș fi știut vinovat! Și cine are buna credință să se aplece și să studieze. Și să vadă că nu există niciun fel de implicare a noastră, a mea, în acest proces (n.n. - de privatizare). Și culmea, nu este niciun fel de fraudă!...Nu am furat, nu am fraudat nimic, nu am facut nimic cu rea intenție. (...) Sufletul meu nu acceptă să fiu călcat în picioare în modul acesta josnic! Și noi avem suflet, și noi avem dureri, și noi avem din când în când niște bucurii. Dar să distrugi, să intri atât de brutal și atât de neomenesc în viața oamenilor nevinovați, mi se pare o crimă mai mare decât ce vreți dumneavoastră!”, a mai spus Gheorghe Mencinicopschi.