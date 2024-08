Profitul restaurantelor din România a scăzut anul trecut pentru prima oară de la pandemie, cu 12%

Analiza arată că puţin peste 27.000 de restaurante, baruri, catering şi alte servicii de alimentaţie figurau drept active în România, anul trecut. Evoluţia din 2022 în 2023 arată cea mai mică creştere anuală a numărului de firme active, înregistrată din 2008 până acum, de 2% (de la 26.611 în 2022, la 27.045 firme active în 2023), se menţionează într-un comunicat remis, marţi, AGERPRES.



Dacă după pandemie s-au înregistrat creşteri de peste 11%, chiar 12% de la an la an, 2023 s-a dovedit a fi un an mai dificil pentru industria HoReCa, susţine Bookingham.



"În opinia mea, creşterea atât de mică a numărului de restaurante active în 2023 are două motive şi ambele ţin de factorul legislativ: incertitudinea legislativă şi lipsa de predictibilitate a unor norme clare de funcţionare a industriei ospitalităţii", a declarat Cristian Cristea, consultant HoReCa şi manager general Hostalion Business School, citat în comunicat.



Analiza semnalează că profitul restaurantelor din România a fluctuat de-a lungul anilor. În 2009, criza financiară s-a făcut vizibilă şi în domeniul HoReCa, printr-o scădere de 16%. Din 2013, profitul a ajuns din nou pe plus, în 2015 înregistrând cea mai mare creştere dintotdeauna - de 153% faţă de anul anterior. Profitul a evoluat constant până în anul pandemic, când a scăzut brusc cu 40% - o diferenţă de peste 200 milioane de euro faţă de anul 2019. O analiză realizată în 2021 arăta că profitul net al firmelor din HoReCa aflate pe plus, a scăzut cu 47% în acea perioadă.



Totuşi, odată cu ridicarea restricţiilor, vânzările din restaurante, baruri şi cafenele au crescut semnificativ în 2021 - cu 57% faţă de anul anterior, România înregistrând cea mai semnificativă majorare din Uniunea Europeană. 2023 este primul an după pandemie când profitul restaurantelor a scăzut din nou, cu 12% faţă de 2022.



"Uitându-ne la datele de mai sus, ne gândim la trei lucruri care s-au întâmplat în 2023: creşterea TVA-ului la anumite materii prime, creşterea salariului minim şi modificarea taxei pe băuturile dulci. Toate aceste modificări au avut un impact între 3-5 % asupra restaurantelor; impact care e vizibil direct în profitabilitate", afirmă Cristian Cristea.



Potrivit datelor din studiu, pandemia a provocat o scădere semnificativă a numărului de angajaţi (- 7%). Aceasta s-a redresat în anii următori, cu o creştere de 2% în 2021 şi de 15% în 2022. Chiar dacă în 2023 creşterea a încetinit (1%), ea continuă să fie relevantă în contextul în care profitul restaurantelor a scăzut, subliniază sursa citată.



În topul celor mai profitabile oraşe din România, Bucureştiul a condus detaşat în 2023, atât la numărul de restaurante active (3,309), cât şi la capitolul profit (circa 225 milioane de euro) şi număr de angajaţi (34.427).



Cluj-Napoca s-a situat pe locul 2, cu un profit de aproape 7 ori mai mic decât Capitala - circa 33,5 milioane de euro. Litoralul e pe podium, restaurantele din Constanţa înregistrând în 2023 profituri de circa 33,2 milioane de euro. În top 5 se mai află şi capitala Moldovei - Iaşiul (circa 21,4 milioane de euro), precum şi Timişoara (circa 21,2 milioane de euro).



Deşi Iaşiul şi Braşovul au avut aproximativ acelaşi număr de restaurante active în 2023 (Iaşi - 400 vs Braşov - 459), diferenţa de profit a fost de aproape 5 milioane de euro în favoarea moldovenilor (Iaşi - circa 21,4 milioane de euro vs. Braşov circa 16,7 milioane de euro), subliniază sursa menţionată.



Alte oraşe care s-au făcut remarcate în top au fost Voluntari şi Floreşti. Voluntari e pe locul 12 în topul profitului, cu circa 6,7 milioane de euro şi 133 de firme active în 2023, depăşind oraşe mai mari din România, precum Galaţi (circa 5 milioane de euro), Ploieşti (circa 4,2 milioane de euro) sau Arad (6,2 milioane de euro).



Aceeaşi situaţie apare şi în cazul Floreştiului, care, cu 116 localuri active, a înregistrat anul trecut un profit de peste 3 milioane de euro. O posibilă explicaţie pentru aceste sume ar putea fi proximitatea faţă de marile oraşe - Bucureşti şi Cluj-Napoca - şi prezenţa mall-urilor cu zonele de food court, susţin autorii analizei.



Bookingham a colectat datele firmelor active cu cod CAEN 56XX, care şi-au depus bilanţul pe Listă Firme până la data de 8 iulie 2024. Acest cod CAEN cuprinde restaurantele, barurile, cateringul şi alte servicii de alimentaţie. Nu au fost incluse în analiză date despre hoteluri.