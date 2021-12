Prognoză sumbră pentru finalul anului 2021. Octavian Jurma: Va avea loc peste o saptamana

Medicul Octavian Jurma a declarat, miercuri, la Antena3, cand vom putea identifica debutul valului Omicron in Romania si ce am putea face pentru a limita raspandirea in scoli si la locul de munca.

„Varianta Omicron va deveni dominantă. Majoritatea secvențierilor, în jur de 200 pe săptămână, vor identifica varianta Omicron. Asta înseamnă că debutul valului Omicron va avea loc aproximativ peste o săptămână, deci la începutul anului care va cădea, din păcate, peste deschiderea şcolilor", a mai spus Jurma

În plus medicul susține că boosterul este absolut esențial în această perioadă pentru a ne ridica înapoi imunitatea la 70%, această imunitate neutralizantă care împiedică infectarea şi reduce circulația precum şi testarea sunt foarte importante.

O altă măsură ar fi ca după Sărbători să ne petrecem timpul tot acasă, astfel încât acele focare formate după Sărbători să se stingă şi să nu le răspândim prin şcoli sau pe la lucru, a mai explicat cercetătorul.