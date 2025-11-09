Proiect: În cazul unui divorț, soția își va putea păstra numele din timpul căsătoriei

Potrivit unui comunicat al USR, în forma actuală, Codul civil prevede că, în cazul unui divorț, păstrarea numelui din timpul căsătoriei se poate face de către unul dintre soți doar dacă celălalt soț este de acord sau, în cazul unui refuz, dacă se pot proba în instanță motivele temeinice care justifică menținerea numelui dobândit la căsătorie. Cu alte cuvinte, menținerea numelui în cazul unui refuz presupune acum proces, timp și bani.

Mai mult, Codul civil prevede că soții pot apela la procedura divorțului în fața ofițerului de stare civilă sau în fața notarului doar dacă există consens cu privire la numele pe care îl vor purta după divorț.

Proiectul co-inițiat de deputații USR Pollyanna Hangan și Iulian Lorincz, alături de deputata PNL Alina Gorghiu, corectează această situație, eliminând poverile birocratice puse pe umerii cetățenilor români.

În cazul soțiilor, păstrarea numelui din timpului căsătoriei, independent de voința celuilalt soț, înseamnă birocrație în minus și mai puține probleme administrative. Dacă își vor putea păstra numele și nu sunt obligate să revină la numele anterior căsătoriei, ele nu vor mai trebui să-și schimbe toate documentele (carte de identitate, pașaport, permis de conducere, semnături electronice, abonamente etc.). Iar în cazul în care există copii, ele nu vor mai fi obligate să facă dovada gradului de rudenie cu aceștia, ceea ce înseamnă mai puține complicații la școală, spital, vamă sau în alte situații.

„Această simplificare nu este doar administrativă, ci și emoțională: fiecare mamă va putea să-și concentreze energia și timpul asupra familiei, fără stresul constant al hârtiilor și al aprobărilor inutile. Mai mult decât o simplă modificare legislativă, acest proiect reprezintă o garanție a identității, a respectului și a continuității familiale, oferind femeilor și mamelor libertatea de a-și păstra numele care le definește și le leagă de copiii și familia lor”, declară deputata Pollyanna Hangan.

În plus, dacă nu va mai fi nevoie de acordul celuilalt soț pentru păstrarea numelui din timpul căsătoriei va fi eliminată piedica de a divorța la notar sau la ofițerul stării civile, iar oamenii nu vor mai fi obligați să meargă în instanță.

Proiectul va avea un impact pozitiv și asupra românilor din Diaspora care divorțează în state unde păstrarea numelui nu depinde de consimțământul fostului partener. În prezent, aceste persoane se confruntă cu dificultăți semnificative: chiar dacă divorțul a fost pronunțat legal în străinătate, autoritățile române solicită acordul fostului soț pentru a recunoaște dreptul de a păstra numele. Aceasta poate genera întârzieri, costuri suplimentare și stres inutil.

„Prin această inițiativă legislativă, dorim să eliminăm o procedură învechită, care pune o povară suplimentară pe cetățeni. Mai ales pentru românii noștri din afara granițelor, care se confruntă cu dificultăți și pierd ore întregi pentru a obține un simplu drept — păstrarea numelui după divorț”, afirmă deputatul Iulian Lorincz.

Nu în ultimul rând, scoaterea acordului pentru păstrarea numelui din timpul căsătoriei va elimina situațiile în care celălalt soț transformă consimțământul într-un instrument de presiune sau chiar de șantaj emoțional ori financiar, arată USR.

(sursa: Mediafax)