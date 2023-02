Sport și distracție pe timpul vacanţei şcolare prin proiectul ”Hercules” lansat de Ministerul Sportului

Ministrul Eduard Novak speră ca iniţiativa iniţiativa de a atrage copiii către sport va da roade în viitor.



"A treia ediţie a Proiectului Hercules nu mai reprezintă o surpriză, ci o promisiune îndeplinită, după ce am obişnuit deja copiii cu oportunitatea de a face sport în vacanţele şcolare. La ediţiile anterioare am avut peste 11.500 de participanţi la nivel naţional şi sunt convins că perseverenţa este cheia succesului. Vom continua să oferim această deschidere în fiecare vacanţă şi să atragem tot mai mulţi copii către sport. Este un proiect la care ţin foarte mult şi cred că el poate contribui la creşterea bazei de selecţie şi de performanţă, dar şi la o tânără generaţie mai activă şi mai sănătoasă. Sportul şcolar este un pilon important al Strategiei Naţionale pentru Sport şi îmi doresc să-l dezvoltăm în continuare", a declarat Novak.



Conform noii structuri a anului şcolar, Ilfov şi Suceava sunt cele două judeţe care au vacanţă în a doua săptămână a lunii februarie, acestea fiind şi judeţele în care "Hercules" demarează la 6 februarie. Alte 30 judeţe au vacanţa mobilă în a patra săptămână din februarie, iar 10 judeţe - în a treia săptămână.



Pentru această a treia ediţie a proiectului 34 de direcţii judeţene, alături de federaţiile sportive naţionale, au confirmat până în acest moment implicarea în proiect.



Printre disciplinele sportive în care elevii se pot iniţia în vacanţa şcolară din februarie se numără: tenis de masă, taekwondo, nataţie, gimnastică artistică şi ritmică, karate, atletism, box, lupte greco-romane, mini rugby, nataţie, fotbal, baschet, orientare, radio-orientare, handbal, şah, dans sportiv, judo, schi, hochei pe gheaţă, kempo, ju-jitsu, darts, volei, scrimă, nataţie şi handbal pentru copii cu nevoi speciale, arte marţiale, patinaj, tir cu arcul etc.



Cursurile de iniţiere vor fi susţinute de peste 150 de antrenori cu bogată experienţă, în directă colaborare cu federaţiile sportive naţionale, copiii având posibilitatea de a încerca astfel mai multe sporturi.



Judeţele care vor avea vacanţă în perioada 13-17 februarie sunt Argeş, Bihor, Bistriţa-Năsăud, Călăraşi, Cluj, Dâmboviţa, Gorj, Hunedoara, Teleorman, Prahova, iar cele care vor avea vacanţă în perioada 20-24 februarie - Constanţa, Tulcea, Giurgiu, Ialomiţa, Olt, Dolj, Mehedinţi, Caraş-Severin, Timiş, Vâlcea Buzău, Brăila, Galaţi, Vrancea, Bacău, Vaslui, Neamţ, Iaşi, Botoşani, Satu Mare, Sălaj, Maramureş, Arad, Timiş, Alba, Sibiu. Braşov, Covasna, Harghita, Mureş.