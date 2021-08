PROTEST la Ministerul Finanțelor: Elevii sunt nemultumiti de proiectul privind decontul navetei

Mai mute asociații de elevi din țară protesteaza în aceasta dupa amiaza in fața Ministerului Finanțelor. Elevii consideră că trecerea navetei în procedură de decont are efecte negative. In plus scolarii se plang ca nu mai beneficiaza de transport gratuit, iar pentru decontare nu s-au alocat fonduri după rectificarea bugetară. Ei au au scandat: "Vrem transport!", "Ne-aţi promis transport!", "Daţi bani la buget!, "Primim ignoranţă", "Fără transport avem viitorul mort!" şi au afişat pancarte pe care scria "Vă bateţi joc de tot ce înseamnă educaţie şi apoi vă miraţi că plecăm cu prima ocazie afară!", "Noi de la sate ce facem, rămânem cu opt clase?", "Minciunile se plătesc, elevii ies la protest!".

În ce condiții este decontată naveta elevilor

Decontarea este asigurată la nivelul valorii documentelor de transport lunare, dar nu mai mult de 30 lei/lună pentru distanța de 3 km. Va putea fi decontată lunar numai suma aferentă avansului primit în luna precedentă.

Pentru distanțele ce vor depăși 3 km, până la limita de 50 de km, suma de 30 de lei /lună se va suplimenta cu 3 lei pentru fiecare kilometru/lună, dar nu mai mult decât valoarea documentelor de transport lunare.

În situația în care sunt elevi care se deplasează de la domiciliu către unitatea de învățământ la distanțe mai mari de 50 km și nu locuiesc la internat sau gazdă li se va deconta suma aferentă distanței de 50 km, la care se va adăuga 1 leu/km/lună, pentru distanțele ce depășesc 50 de km.

Operatorii de transport rutier vor avea obligația de a emite documente lunare de transport cu încadrare în tarifele maxime per kilometru/lună.