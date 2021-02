PSD spune ca voucherele de vacanţă nu vor mai fi acordate în acest an

Hepta

Radu Oprea, de la PSD, a anunțat, luni, într-o conferință de presă, că are informații că voucherele de vacanță, cu care erau obișnuiți românii care lucrează la stat, nu vor mai fi acordate în acest an, considerând că aceasta este o lovitură în plus pentru HoReCa.

Oprea a spus, după ședința Biroului Politic Național al PSD, că este așteptat premierul Florin Cîțu în Parlament cu bugetul, mai ales că luni social-democrații au aflat că voucherele de vacanță nu mai sunt incluse în buget.

„Așteptăm să vedem dacă premierul Florin Cîțu va veni cu acest buget în Parlament. Avem o certitudine, însă, și aceasta este că bugetul va fi unul al austerității. Astăzi (luni - n.r) am aflat, spre exemplu, informația că voucherele de vacanță nu se vor mai regăsi în viitorul buget. Un domeniu atât de încercat, cum este HoReCa, nu va mai beneficia nici de această posibilitate, ca lucrătorii din România să meargă în România pentru relaxare”, a spus Radu Oprea.

Social-democrații spun că vor veni cu amendamente la buget pe toate temele importante, în conformitate cu bugetul alternativ pe care PSD l-a prezentat.