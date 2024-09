Raed Arafat: Avem pregătite planuri de mobilizare către judeţele care se aşteaptă să fie afectate de ploi abundente

Arafat a precizat că, încă de la începutul săptămânii, a solicitat prefecţilor, Comitetelor pentru situaţii de urgenţă, autorităţilor locale mai multe demersuri, printre care identificarea persoanelor vulnerabile - cele imobilizate sau cu dizabilităţi şi luarea în considerare a evacuării acestora din timp, dacă se va impune.

El a adăugat că alte măsuri cerute au fost informarea populaţiei cu privire la riscurile potenţiale, precum şi pentru o eventuală a evacuare în cazul în care situaţia o va impune, inclusiv prin mesaje RO ALERT, colaborarea strânsă între reprezentanţii structurilor locale din cadrul Agenţiei Naţionale a Apelor Române şi Inspectoratelor pentru situaţii de urgenţă, montarea digurilor temporare la nevoie, solicitarea de suplimentare a forţelor la nevoie.



"Aceste măsuri au fost recomandate în cazul în care apăreau probleme pe cursul Dunării. În acest moment suntem în aşteptare dacă se modifică ceva, dar probabil că nu se va modifica şi avem o cantitate gestionabilă pe cursul Dunării. Însă, în paralel, avem problema ploilor şi mâine o să aflăm mai exact care este situaţia - ce coduri vor intra, care sunt zonele probabile care vor fi afectate sâmbătă seara, duminică, până luni. Măsurile pe care le-am recomandat sunt măsuri care rămân valabile în cazul ploilor şi în cazul în care ne aşteptăm la apariţia unor inundaţii surpriză sau în unele zone care deja se ştie că sunt zone inundabile şi, dacă de la colegii noştri de la Meteorologie, de la Apele Române ni se spune că există un risc major într-o anumită zonă, să putem să luăm măsurile necesare în zona respectivă", a explicat Arafat, într-o conferinţă de presă organizată după şedinţa operativă convocată de premierul Marcel Ciolacu pe această temă.



Potrivit acestuia, este pregătit deja ordinul şi transmis în ţară de mobilizare a unor forţe suplimentare către unele judeţe.



"Forţele urmează să fie mobilizate din Alba, Arad, Bacău, Bihor, Buzău, Cluj, Covasna, Harghita, Iaşi, Mehedinţi, Maramureş, Mureş, Neamţ, Prahova, Satu Mare, Sibiu, Teleorman, Timiş, Vaslui, Vrancea şi Bucureşti către judeţele cu risc, adică Dolj, Giurgiu, Mehedinţi, Olt şi Teleorman", a arătat Raed Arafat, menţionând că ordinul de mobilizare este pentru 330 de pompieri, iar, în urma datelor care vor fi primite vineri, această mobilizare de forţe va fi ajustată.





El a amintit că sunt mobilizaţi la Galaţi 1.000 de pompieri şi 200 militari, plus jandarmi şi poliţişti.



Joi seara va avea loc o videoconferinţă a ministrului de Interne, Cătălin Predoiu, cu prefecţii din judeţele limitrofe Dunării, plus judeţe care este posibil să fie sub efectul ploilor abundente. Vineri, la ora ora 16,00, va fi încă o videoconferinţă pentru măsurile definitive, a indicat Arafat.