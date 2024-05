Rafila: Evoluţia artistului Florin Piersic este una favorabilă

"Am şi eu informări periodice. Cel puţin ultima, pe care am avut-o dimineaţă devreme, era favorabilă. Evoluţia este favorabilă, parametrii biologici s-au îmbunătăţit şi, aşa cum aţi aflat din comunicatul de presă emis ieri de către Spitalul de Ortopedie "Foişor", el este autonom, se alimentează singur, bea lichide, vorbeşte, deci starea este în ameliorare. Sigur că aşteptăm să treacă această perioadă critică după o intervenţie operatorie complexă cum a avut dânsul şi ulterior să poată fi tratată până la finalitate infecţia aceasta sistemică pentru care a venit în Bucureşti", a precizat Rafila.



Potrivit acestuia, având în vedere vârsta înaintată a actorului şi patologia sa, pericolul nu a trecut încă.



"Este evoluţia unei persoane cu vârsta de 88 de ani, cu alte afecţiuni. Nu poţi să spui niciodată că lucrurile sunt fără vreun fel de pericole. Trebuie să sperăm. Dânsul are o abordare pozitivă, este optimist şi cred că lucrul ăsta este important în economia managementului acestui caz care a stârnit interesul firesc a marii majorităţi a cetăţenilor din România", a transmis ministrul Sănătăţii.



Alexandru Rafila a efectuat, sâmbătă, o vizită la Spitalul Judeţean de Urgenţă Vaslui, unde a avut o întâlnire cu cadrele medicale şi autorităţile locale. Unitatea derulează o serie de proiecte de investiţii, printre care construirea unui nou ambulatoriu integrat, înfiinţarea unei secţii de îngrijiri paliative şi modernizarea Spitalului nr. 2.