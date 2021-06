Reacția Poliției Capitalei la postarea lui Negoiță: Au parcat pe iarbă pentru a nu bloca traficul

Polițiștii Secției 12 au parcat pe spațiul verde pentru a nu bloca traficul aglomerat la acea oră, susține Poliția Capitalei. Ei erau în misiune după ce colegi de-ai lor au au prins în flagrant delict un bărbat de 31 de ani, imediat ce a sustras o sumă de bani din incinta unei firme din sectorul 3.

Polițiștii din cadrul Secției 12 au prins marți în flagrant delict un bărbat de 31 de ani, imediat după ce a sustras o sumă de bani din incinta unei firme din sectorul 3, transmite Poliția Capitalei.

„În fapt agenții de poliție l-au observat pe bărbat când incerca să părăsească în grabă zona magazinului, l-au somat, iar acesta a încercat să fugă, fiind prins și imobilizat de polițiști. Asupra sa a fost găsită o sumă de bani, iar din primele date a rezultat că ar fi fost sustrasă dintr-un vestiar al complexului comercial. La fața locului s-au deplasat mai multe echipaje, care au efectuat verificări - atât pentru identificarea persoanei/persoanelor vătămate, cât și pentru identificarea locului în care au fost aruncate portofelele sustrase. Având în vedere faptul ca traficul auto era extrem de aglomerat la acea oră, în zona complexului comercial, una dintre autospeciale a fost lăsată pe spațiul verde dintre două locuri de parcare, pentru a nu bloca traficul pe banda 1 de deplasare”, precizează Poliția Capitalei.

Ulterior, bărbatul de 31 de ani a fost condus la sediul subunității de poliție, pentru audieri, fiind și reținut sub aspectul săvârșirii infracțiunii de furt calificat. Cercetările sunt continuate de Secția 12 Poliție, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 3, cu bărbatul în cauză sub măsura controlului judiciar.

Reacția Poliției Capitalei vine după ce primarul Sectorului 3 al Capitalei, Robert Negoiță, a publicat, miercuri, o fotografie cu o mașină de poliție parcată pe iarbă: „Ministerul Afacerilor Interne, România, pe bune?!?!”.