Dominic Fritz: În Timişoara trebuie să se nască cel puţin o "companie unicorn", în următorii cinci ani, cu impact internaţional

"Eu am sugerat că miza mare pentru noi este ca, în următorii cinci-zece ani, să devenim un oraş nu doar cu investiţii ale unor firme mari, ci mai ales prin start-up şi printr-un ecosistem de inovare şi tehnologie locală. Ar trebui să avem ambiţia să construim şi noi în următorii cinci ani cel puţin o firmă mare care se naşte aici, în Timişoara, un unicorn care să aibă apoi un impact european şi global. Aceasta trebuie să fie ambiţia noastră. Nu este suficient să ne mulţumim doar cu investitorii care vin aici, ci de la noi să se ramifice şi să plece spre alţii", a detaliat Dominic Fritz.



Edilul-şef a subliniat că la el vine cel puţin o dată la două luni câte o firmă mare care se gândeşte să deschidă în Timişoara afaceri. De obicei, aceste companii au de ales dintr-o paletă diversă de ţări unde vor să investească ori vor să vină în România, iar aici testează locul în care vor să deschidă investiţia.



"Toate aceste discuţii sunt mega-confidenţiale, pentru că uneori ei decid să vină aici, alteori nu, iar pentru ei e foarte important să nu se ştie, dar pot spune că am astfel de discuţii permanent şi Timişoara rămâne un loc foarte atractiv şi interesant atât pentru firme din Europa, cât şi pentru altele din spaţiul non-comunitar european. Avem un interes destul de mare şi din partea Asiei, pentru că, cu toate dificultăţile şi protecţionismul care este tot mai puternic, mulţi vor să se asigure că au lanţ de aprovizionare şi direct, în Europa. Domeniile în care cei interesaţi vor să investească sunt pe partea de tehnologie, cele mai multe pe partea de componente tehnologice, din automotiv, dar nu numai. Sunt chestii foarte diverse. Unii vin aici pentru că există deja un cluster în domeniul lor - automotiv sau tehnologie medicală, de exemplu, iar alţii pentru că Timişoara li se pare o locaţie cu o bună reputaţie, cu o situare geografică bună, unde găsesc oameni bine educaţi etc", a precizat primarul Timişoarei.



Şomajul în judeţul Timiş şi în Timişoara este foarte scăzut, de sub 1%, şi este criză de mână de lucru, iar primarul spune că de fiecare dată îi atenţionează pe potenţialii angajatori că trebuie să vină cu pachete ofertante pentru cei care şi-ar dori să se angajeze.



"Chestiunea forţei de lucru este întotdeauna subiectul pe care eu îl deschid când vorbesc cu potenţialii investitori. Să ştie că, dacă vor să vină aici, nu va fi coadă la uşa fabricii, ci dimpotrivă, va trebui să ofere un pachet bun, interesant şi atractiv şi să trateze bine angajaţii pentru a-i recruta. Oamenii sunt conştienţi de asta. Momentan, mi se pare că suntem încă într-o zonă fezabilă în care încă mai putem angaja oameni, mai ales dacă privim şi dincolo de Timişoara, în judeţ. De aceasta este important să avem o bună relaţie şi cu universităţile, mai ales că Politehnica oferă şi diferite masterate care sunt oarecum pliate pe nevoile industriei, pentru că noi suntem foarte conştienţi că doar dacă atragem mai mulţi oameni să se mute în Timişoara putem continua să oferim şi forţa de muncă necesară", a explicat primarul.



Şeful administraţiei locale spune că în ultimul timp au existat câteva firme care au creat locuri de muncă în Timişoara, cum ar fi un puternic concern german care şi-a extins afacerea lângă Timişoara, la Giarmata, şi care este specializat pe robotică, cu multiple aplicaţii, şi o companie timişoreană care a semnat cu o firmă din China pentru a face producţie pentru China, având planuri clare de extindere.



"Nicio fabrică nu creează 1.000 de locuri de muncă deodată, dar sunt procese de extindere în derulare. Un lucru mi se pare interesant. Aici vorbim şi de partea de producţie, dar şi pe partea de cercetare-dezvoltare şi de servicii. O companie germană şi-a mutat anul trecut toate serviciile la Timişoara, crescând semnificativ echipa, au angajat sute de persoane. Mai sunt şi altele, dar acestea sunt principalele direcţii: producţie, cercetare-dezvoltare şi servicii. Municipalitatea timişoreană mai are câteva hectare libere şi în parcul nostru industrial, unde mai avem şi cereri, doar că acolo vrem să ne asigurăm că, dacă aducem ceva, să fie ceva hi-tech, pentru că ambiţia noastră ca oraş trebuie să fie producţie cu valoare mare adăugată", a adăugat Dominic Fritz. AGERPRES