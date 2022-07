Reacţia Uber, în contextul dezvăluirilor Consorţiului Internaţional al Jurnaliştilor de Investigaţii

"Nu există o lipsă de relatări despre greşelile Uber înainte de 2017. Au fost publicate mii de articole, au fost scrise multe cărţi, a existat chiar şi un serial televizat. În urmă cu cinci ani, acele greşeli au culminat într-una dintre cele mai infame admiteri din istoria Americii corporative. Acea admitere a condus la activităţi enorme de monitorizare publică, la un număr de procese de profil înalt, la numeroase investigaţii ale agenţiilor guvernamentale şi la încheierea colaborării cu mulţi membri ai conducerii. Tocmai de aceea, Uber a angajat un nou director general, Dara Khosrowshahi, care a primit sarcina de a transforma fiecare aspect al modului în care Uber îşi desfăşoară activitatea. El s-a ghidat încă de la început pe recomandările formulate de Eric Holder, fost procuror general al SUA angajat de companie să investigheze şi să reformeze practicile noastre de afaceri. Dara a rescris valorile companiei, a remaniat echipa de conducere, a fixat ca principală prioritate siguranţa, a implementat o guvernare corporativă de primă clasă, a angajat membri independenţi în Consiliul de administraţie şi a instalat un sistem viguros de controale şi conformare necesar pentru funcţionarea unei companii publice. Când spunem că Uber este în prezent o companie diferită, ne referim la modul concret: 90% dintre actualii angajaţi ai Uber s-au alăturat după ce Dara a devenit director general", anunţă compania Uber Technologies într-un comunicat postat pe site-ul propriu.

"Uber este acum cea mai mare platformă de lucru din lume şi o parte integrantă a vieţii de zi cu zi pentru peste 100 de milioane de oameni. Am trecut de la o perioadă de confruntare la una de colaborare, demonstrând voinţa de a veni la masa discuţiilor şi de a găsi elemente comune cu foştii oponenţi, inclusiv cu sindicate şi companii de taxi. Acum avem statut reglementat în mai mult de 10.000 de oraşe din lume, acţionând la toate nivelurile de guvernare pentru a îmbunătăţi vieţile celor care utilizează platformele noastre şi ale oraşelor în care funcţionăm. Printre alte lucruri, am investit masiv în siguranţă, dezvoltând multe dintre tehnologiile care acum sunt standard în industrie şi publicând un raport complet despre cele mai grave incidente de siguranţă. În cadrul angajamentului de a deveni o platformă de mobilitate cu emisii zero până în 2040, investim 800 de milioane de dolari pentru a ajuta şoferii să treacă la vehicule electrice şi să raporteze progresele noastre pe parcurs. Menţinem echitatea în materie de gen şi la nivel rasial şi am asociat compensaţiile directorilor noştri la obiectivele în materie de diversitate", precizează Uber.

"Nu am invocat şi nu vom invoca scuze pentru comportamentul din trecut, care în mod clar nu a fost în conformitate cu actualele noastre valori. În schimb, cerem publicului să ne judece prin prisma a ceea ce am făcut în ultimii cinci ani şi prin prisma a ceea ce vom face în anii următori", subliniază Uber.

Compania americană Uber a utilizat în câteva ţări, inclusiv în România, un sistem urgent de distrugere a datelor computerizate în cazul investigaţiilor autorităţilor de reglementare, relevă ancheta efectuată de cotidianul The Guardian. Documente secrete obţinute de cotidianul The Guardian şi analizate alături de Consorţiul Internaţional al Jurnaliştilor de Investigaţii (International Consortium of Investigative Journalists) şi de alte companii media, inclusiv BBC Panorama, evidenţiază activităţile intense de lobby ale companiei americane de transport urban Uber Technologies, Inc. şi susţinerea de care a beneficiat din partea unor lideri politici, printre care se numără Emmanuel Macron, fost ministru francez al Economiei devenit preşedinte al Franţei, şi Neelie Kroes, fost comisar al Uniunii Europene pentru Agenda Digitală.

Cele aproximativ 124.000 de documente analizate, inclusiv 83.000 de emailuri şi 1.000 de stenograme ale conversaţiilor, din perioda 2013-2017, evidenţiază activităţi de lobby în valoare de 90 de milioane de dolari anual pentru a obţine susţinerea politicienilor europeni cu obiectivul perturbării serviciilor clasice de taxi din Europa şi al înlocuirii acestora. Documentele provin din perioada în care compania Uber era condusă de directorul general Travis Kalanick, forţat să demisioneze în 2017.

(sursa: Mediafax)