Reporturi la toate categoriile de jocuri ale Loteriei Române la tragerile de duminică

Duminică, vor avea loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 şi Super Noroc, după ce la tragerile loto de joi Loteria

Română a acordat peste 20.500 de câştiguri în valoare totală de peste 1,49 milioane de lei.



La Joker, la categoria a II-a este un report de peste 47.000 de lei. La Noroc Plus, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 305.600 de lei (peste 61.500 de euro). La Loto 5/40, la categoria I, este un report în valoare de peste 135.400 de lei, iar la categoria a II-a este un report de peste 97.100 de lei. La Super Noroc este un report cumulat in valoare de peste 13.600 de lei.



La tragerea Loto 6/49 s-au câştigat cinci premii de categoria a II-a în valoare de 57.696,11 lei fiecare. Biletele norocoase au fost jucate la o agenţie din Braşov, la o staţie de plată, pe aplicaţia mobil AmParcat.ro şi pe bilete.loto.ro.