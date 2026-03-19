Revoltă la Damen Mangalia: Sute de muncitori au blocat poarta șantierului!

Reprezentanţi ai Sindicatului Liber Navalistul, afiliat la BNS, susţin că decizia de continuare a protestelor reflectă nivelul ridicat de tensiune şi lipsa unor soluţii concrete până în acest moment. Angajaţii sunt hotărâţi să îşi apere drepturile până la remedierea situaţiei.



Angajaţii solicită, din nou, instituţiilor responsabile să intervină urgent pentru deblocarea situaţiei şi plata salariilor restante.



Situaţiei Şantierului Naval Damen din Mangalia, aflat în insolvenţă, este critică de mai bine de un an din lipsă de comenzi, care a dus la neplata salariilor muncitorilor încă din luna august a anului trecut.



Administratorul judiciar al companiei, Casa de Insolvenţă Transilvania (CITR), anunţa în luna martie a acestui an că Damen Shipyards Mangalia intră în cursa pentru un investitor strategic, iar un plan de reorganizare a fost depus către judecătorul-sindic.



În septembrie 2025, liderul Sindicatului Liber Navalistul, Laurenţiu Gobeajă, a intrat în greva foamei. Conform acestuia, în perioada cuprinsă între 19 iunie 2024 şi 31 iulie 2025, şantierul a acumulat datorii curente în valoare de peste 161 milioane de lei, echivalentul a aproximativ 32 milioane de euro. Acestea se adaugă creanţelor deja înscrise în tabelul de creanţe, care se ridică la aproximativ 200 milioane de euro.



Tot în luna septembrie a anului trecut, au început o serie de acţiuni de protest ale sindicaliştilor în faţa Ministerului Economiei.

