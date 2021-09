Rezultate la Tragerile Speciale Loto Aniversare. Numerele câștigătoare la extragerile de duminică, 12 septembrie 2021

Loto 6/49 12 septembrie 2021. Loteria Romana a organizat duminica, 12 septembrie 2021, Tragerile Speciale Loto Aniversare. Pentru fiecare din jocurile Loto 6/49, Joker si Loto 5/40 vor avea loc doua trageri: o tragere principala si o tragere suplimentara.

Pentru cea de-a doua tragere, cea suplimentara, Loteria Romana suplimenteaza fondul de castiguri al categoriei I, dupa cum urmeaza:

LOTO 6/49 – 200.000 de lei

JOKER – 100.000 de lei

LOTO 5/40 – 50.000 de lei

Report la Joker la categoria I de peste 6 milioane de euro

Report la Loto 6/49 la categoria I de peste 612.000 de euro

La tragerile loto de joi, 9 septembrie, Loteria Romana a acordat peste 21.300 de castiguri in valoare totala de peste 1,19 milioane lei.

La Loto 6/49 se inregistreaza la categoria I un report in valoare de peste 3 milioane lei (peste 612.000 de euro), iar la Noroc un report cumulat in valoare de peste 2,19 milioane lei (peste 442.800 de euro).

La Joker, la categoria I, este in joc un report in valoare de peste 29,83 milioane lei (peste 6 milioane de euro), iar la categoria a II-a, la acelasi joc, reportul este de peste 820.000 de lei (peste 165.700 de euro). La Noroc Plus, la categoria I, este in joc un report in valoare de peste 659.000 de lei (peste 133.000 de euro), iar la categoria a II-a se inregistreaza un report in valoare de peste 28.000 de lei.

La Loto 5/40, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare de peste 333.800 de lei (peste 67.400 de euro), iar la Super Noroc este in joc un report cumulat in valoare de aproximativ 211.000 de lei (peste 42.600 de euro).

Numerele câștigătoare la extragerile de duminică, 12 septembrie 2021

Loto 6/49 41 49 34 12 14 45

Loto 6/49 suplimentară 7 48 27 33 21 14

Loto 5/40 2 24 8 29 13 37

Loto 5/40 suplimentară 37 27 32 10 1 3

Joker 11 3 21 30 2 + 15

Joker suplimentară 14 38 40 3 28 + 10

Noroc 9 5 6 7 4 0 8

Super noroc 3 3 8 1 4 5

Noroc plus 3 2 5 1 9 3