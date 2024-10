Rezultate Loto 10 octombrie 2024. Numerele câștigătoare de joi la 6/49, Joker, 5/40, Noroc, Super Noroc și Noroc Plus

Numerele câștigătoare la extragerea de joi, 10 octombrie 2024:

Loto 6/49: 3, 1, 25, 14, 38, 22

Noroc: 2, 4, 0, 1, 8, 6, 4

Joker: 19, 4, 22, 12, 35 + 8

Noroc Plus: 0, 0, 1, 3, 5, 0

Loto 5/40: 1, 9, 34, 6, 23, 35

Super Noroc: 9, 6, 4, 0, 0, 7

La Loto 6/49 se inregistreaza la categoria I un report in valoare de peste 36,13 milioane de lei (peste 7,26 milioane de euro). La Noroc este in joc un report cumulat in valoare de peste 10,44 milioane de lei (aproximativ 2,1 milioane de euro).

La Joker, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare de peste 1,36 milioane de lei (peste 273.700 de euro). La Noroc Plus se inregistreaza la categoria I un report in valoare de peste 66.000 de lei (peste 13.200 de euro).

La Loto 5/40, la categoria I, este in joc un report in valoare de peste 172.274 de lei (peste 34.600 de euro). La Super Noroc se inregistreaza un report cumulat in valoare de peste 11.300 de lei .