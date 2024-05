Rezultate Loto 16 mai 2024. Numerele câștigătoare de joi la 6/49, Joker, 5/40, Noroc, Super Noroc și Noroc Plus

Numerele câștigătoare la extragerea de joi, 16 mai 2024:

Loto 6 din 49: 24, 22, 43, 26, 16, 37

Loto 5 din 40: 30, 12, 27, 15, 25, 21

Joker: 18, 41, 9, 4, 6 +8

Noroc: 2421550

Super Noroc: 611534

Noroc Plus: 778861

La Loto 6/49 se inregistreaza la categoria I un report in valoare de peste 3,20 milioane de lei (peste 643.600 de euro). La Noroc este in joc un report cumulat in valoare de peste 9,57 milioane de lei (peste 1,92 milioane de euro).

La Joker, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare de peste 3,96 milioane de lei (peste 797.300 de euro), iar la categoria a II-a este in joc un report de peste 218.300 de lei (peste 43.800 de euro). La Noroc Plus se inregistreaza la categoria I un report in valoare de peste 30.700 de lei.

La Loto 5/40, la categoria I, este in joc un report in valoare de peste 112.400 de lei (peste 22.600 de euro), iar la categoria a II-a se inregistreaza un report in valoare de peste 100.200 de lei (peste 20.100 de euro). La Super Noroc se inregistreaza un report cumulat in valoare de peste 59.200 de lei (peste 11.900 de euro).

La tragerea Loto 6/49 de duminica, 12 mai, la categoria a II-a s-au inregistrat sase castiguri a cate 70.780,93 lei fiecare. Biletele norocoase au fost jucate la agentii loto din Hunedoara, Iasi, Raducaneni, jud. Iasi, Ludus, jud. Mures, Tulcea si pe amparcat.ro.

La tragerea Joker de duminica, 12 mai, la categoria a III-a s-a inregistrat un castig in valoare de 55.995,64 lei. Biletul norocos a fost jucat pe amparcat.ro.