Rezultate Loto 19 octombrie 2023. Numerele câștigătoare de joi la 6/49, Joker, 5/40, Noroc, Super Noroc și Noroc Plus

Numerele câștigătoare la extragere de joi, 19 octombrie 2023:

Loto 6/49: 23, 31, 15, 3, 1, 40

Loto 5/40: 8, 38, 39, 28, 5, 9

Joker: 37, 42, 27, 7, 36 + 4

Noroc: 4 4 3 6 9 3 0

Super noroc: 1 0 3 0 6 7

Noroc plus: 8 5 6 2 4 2

La Loto 6/49 se inregistreaza la categoria I un report in valoare de peste 4,48 milioane de lei (peste 904.100 de euro), iar la Noroc este in joc un report cumulat in valoare de peste 7,50 milioane de lei (peste 1,51 milioane de euro).

La Joker, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare de peste 15 milioane de lei (peste 3 milioane de euro), iar la categoria a II-a este in joc un report in valoare de peste 306.700 de lei (peste 61.700 de euro). La Noroc Plus se inregistreaza la categoria I un report in valoare de peste 474.300 de lei (peste 95.500 de euro).

La Loto 5/40 este in joc la categoria I un report in valoare de peste 882.500 de lei (peste 177.700 de euro). La Super Noroc se inregistreaza la categoria I un report in valoare de peste 56.200 de lei (peste 11.300 de euro).

La tragerea Loto 5/40 de duminica, 15 octombrie, la categoria a II-a s-au inregistrat doua castiguri a cate 61.698,45 lei fiecare. Biletele norocoase au fost jucate la o agentie loto din Galati, respectiv la o agentie loto din localitatea Roseti, jud. Calarasi.