Cine este Andrei Alexandru, noul președinte al Autorității Naționale pentru Cercetare

Andrei Alexandru le-a mulțimit pentru încrederea acordată premierului Marcel Ciolacu și ministrului Educației și Cercetării, Daniel David, care l-a nominalizat pentru această poziție, precum și celor alături de care a rescris aproape în integralitate legislația aferentă cercetării, inovării și dezvoltării tehnologice în acord cu bunele practici internaționale și cu care a reușit să fie atinse jaloanele din PNRR, generând un cadru normativ nou și modern privind guvernanța specializării inteligente. Alături de colegi, spune că s-a reușit deblocarea a câteva miliarde de lei aferente PNRR și programelor de coeziune.

El adaugă, în postarea făcută pe Facebook, că mulțumește pentru întreaga colaborare din ultimii 3 ani conducerii Academiei Române, Consiliului Național al Rectorilor și Consiliului Institutelor Naționale de Cercetare Dezvoltare:

"Le promit tuturor că voi face tot ce ține de mine ca în noul mandat să nu îi dezamăgesc pe cei care m-au susținut! Voi încerca în acest mandat, lung sau scurt, să mă pun în slujba mediului academic"

Andrei Alexandru este de 3 ani secretar de stat la Ministerul Cercetării.

Autoritatea Națională pentru Cercetare urmează să aibă aproximativ 250 de angajați. Este principală autoritate în domeniu și va avea atribuții strategice, administrative, de planificare și finanțare, transmite Mediafax.

La finalul anului 2024, Andrei Alexandru și-a prezentat raportul de activitate după 3 ani de la numirea în funcția de secretar de stat la Ministerul Cercetării, Inovării și Digitalizării - România. Iată ce spune noul președinte al Autorității Naționale pentru Cercetare:

În cei 3 ani petrecuți ca secretar de stat în Guvernul României, coordonator al activității de cercetare, dezvoltare și inovare s-a reușit, după 20 de ani, rescrierea cadrului normativ aferent cercetării și dezvoltării tehnologice în acord cu bunele practici internaționale, atingerea tuturor jaloanelor și țintelor și lansarea tuturor investițiilor din PNRR Componenta 9, deblocarea a câtorva zeci de miliarde de lei aferenți politicii de coeziune pentru România prin programele POCIDIF, POR, POS, dar și obținea avizului formal pentru integrarea în OCDE pe portofoliul politicilor digitale.

Citește pe Antena3.ro Națiunea insulară dintre Islanda și Scoția care și-a construit tuneluri sub Atlantic pentru ca oamenii să se deplaseze mai ușor

Nimic din toate acestea nu ar fi fost posibil fără susținerea conducerii Organizației Județene a PSD Vaslui din ultimii 3 ani. Mulțumiri speciale domnului Adrian Solomon și domnului ministru Bogdan Ivan Gruia pentru tot suportul pe care mi-l acordă!

Sumar al obiectivelor atinse:

Deblocarea integrală a programelor de coeziune: Programul Creștere Inteligentă, Digitalizare și Instrumente Financiare (POCIDIF) cele 8 Programe Regionale gestionate de Agențiile pentru Dezvoltare Regională (POR) și Programul Sănătate (POS) - Decizia COM (C) 5527/2024, în calitate de negociator cu Comisia Europeană si președinte al Comitetului de Coordonare pentru Specializare Inteligentă, prin setarea corectă a cadrului normativ privind guvernanța cercetării și specializării inteligente, reușind astfel deblocarea pentru rambursare a circa 8 miliarde euro fonduri europene, dintre care 1.7 miliarde de euro aferenți specializării inteligente. A devenit, printre altele, posibilă finanțarea unor proiecte strategice precum:

- HUB Român de Hidrogen și Noi Tehnologii.

- Platforma Națională de Tehnologii și Semiconductori.

- DANUBIUS-RI.

- ALFRED.

- HUB Român de Inteligență Artificială.

- ROGEN Dezvoltarea cercetării genomice în România

Coordonarea rescrierii aproape în integralitate a legislației românești aferente cercetării, dezvoltării tehnologice si inovării, veche de peste 20 de ani, în acord cu recomandările Comisiei Europene: câteva zeci de acte normative, dintre care 2 legi majore:

Legea 183/2024 privind statutul personalului de cercetare, dezvoltare și inovare (noua lege a cercetării), jalon PNRR care reglementează introducerea bunelor practici internaționale în toate etapele carierei de cercetător, respectiv stabilirea mecanismului de încadrare și promovare în carieră, a drepturilor și obligațiilor, a normelor de bună conduită, a regulilor de evaluare a performanței științifice, echivalarea gradelor profesionale de cercetare-dezvoltare cu titlurile didactice universitare, promovarea și susținerea accesului liber la infrastructura de cercetare din organizațiile de cercetare pentru studenții doctoranzi, creșterea calității și eficienței actului managerial la nivelul organizațiilor de cercetare, și clarificarea parcursului profesional în cariera de cercetător în concordanță cu recomandările Comisiei Europene prin mecanismele Policy Support Facility, precum și cu principiile prevăzute în Carta europeană a cercetătorilor, respectiv Declarația de la Bonn privind libertatea cercetării științifice. Au fost adoptate și actele normative subsecvente HG 1568/2024 și HG 1569/2024 care reglementează normele metodologice privind organizarea de concursuri de încadrare și de examene de promovare în cercetare.

Legea 25/2023 care reglementează reducerea gradului de fragmentare a sistemului de cercetare din România prin stimularea colaborării între organizațiile de cercetare și finanțarea acestora în raport cu performanțele academice obținute. A fost elaborat și actul normativ subsecvent HG 138/2024 care stabilește procedura și criteriile de evaluare a întregului sistem de cercetare din România.

Ordonanţa de Urgență a Guvernului 43/2023 ce are drept scop înființarea și operaționalizarea Comitetului Interministerial pentru Știință, Tehnologie și Inovare având ca principală atribuție definirea priorităților naționale în domeniul cercetării, inovării și transferului tehnologic.

Obținerea avizului formal favorabil din partea Comitetului de Politici Digitale privind aderarea României la Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE), proiect major de țară similar integrării României în NATO sau UE.

Îndeplinirea tuturor jaloanelor și țintelor din PNRR C9 fără întârziere, lansarea tuturor investițiilor aferente componentei 9 a PNRR administrată de MCID și încheierea de contracte de circa 1 miliard de lei:

Ca urmare a investiției 5 din C9 a PNRR au fost constituite 5 centre de competență cu buget de aproximativ 5 milioane de euro fiecare în domenii precum Cancer, Adaptarea la Schimbările Climatice, Orașe Inteligente, Oceane Sănătoase și Sănătatea Solului și a Alimentelor, realizând astfel un jalon PNRR.

De asemenea, foarte mulți cercetători de top din străinătate au fost atrași în sistemul de cercetare românesc prin investiția 8 din C9 a PNRR, semnându-se 116 contracte de finanțare cu buget cuprins între 1,2 și 1,4 milioane de euro fiecare.

Prin investiția 10 din C9 a PNRR au fost constituite 8 centre regionale de orientare în carierea de cercetător.

Prin investiția 9 din C9 a PNRR au fost acordate burse de excelență tinerilor care și-au obținut doctoratul pentru a continua cercetarea în universitățile din România.

Prin investiția 7 din C9 a PNRR se vor cofinanța proiecte de cercetare câștigate în competițiile din Horizon Europe, cu precădere cele cu componentă de green și digital (300.000 euro pentru fiecare partener român) și se vor finanța minim 10 proiecte complementare celor câștigate la Horizon Europe (1 milion euro fiecare).

Prin investiția 6 din C9 a PNRR se alocă 5 milioane de euro cercetătorilor pentru schimburi de experiență în vederea elaborării unor proiecte în cadrul Horizon Europe.

Stimularea colaborării între organizațiile de cercetare de drept public și întreprinderi pentru transferul în economia reală a rezultatelor cercetării și aducerea plus-valorii pentru societate, prin alocarea a sute de milioane lei unor programe de cercetare destinate colaborării public - privat.

Coordonarea elaborării HG 933/2022 privind Strategia Națională de Cercetare, Inovare și Specializare Inteligentă - SNCISI 2022 - 2027.

Coordonarea elaborării HG 1188/2022 și HG 1248/2023 privind Planul Național de Cercetare, Dezvoltare și Inovare numărul IV - PNCDI 2022 - 2027, care cumulează toate instrumentele de finanțare competitivă a cercetării din fonduri publice naționale (cu un buget estimat pe perioada de derulare de circa 60 miliarde lei) și a implementării acestuia. Au fost lansate o serie de competiții, din care menționez:

Programul IDEI – competiția „Proiecte de Cercetare Exploratorie” – prin care urmărim stimularea excelenței în cercetarea științifică fundamentală și de frontieră. Buget de circa 78 milioane lei.

Programul Parteneriate pentru Inovare – competițiile „Proiecte Experimental Demonstrative” și „Proiecte de Transfer la Operatorul Economic – prin care este stimulat parteneriatul public-privat în vederea transferului în economia reală a rezultatelor cercetării. Buget cumulat de circa 104 milioane lei.

Programul Resurse Umane – competiția „Proiecte de Cercetare pentru Stimularea Tinerelor Echipe Independente” – prin care urmărim finanțarea în cercetare pe baza principiului meritocrației și păstrarea în țară a tinerilor de excepție. Buget de circa 52,5 milioane lei.

Programul Resurse Umane – competițiile „Proiecte de mobilitate”, „Proiecte de mobilitate pentru cercetători cu experiență” și „Proiecte de mobilitate pentru tineri cercetători din diaspora” – prin care urmărim atragerea în țară a cercetătorilor performanți din diaspora, dar și participarea cercetătorilor români la manifestări internaţionale de top, efectuarea unor stagii de pregătire în străinătate de către cercetători și asigurarea accesului acestora la infrastructuri inexistente în România. Buget de circa 14 milioane lei.

Programul Resurse Umane – competiția „Burse Stefan Odobleja” prin care urmărim acordarea unor burse de cercetare doctoranzilor și postdoctoranzilor români. Buget de circa 7 milioane lei.

Programul Știință și Societate – competiția „Acces la Literatura Științifică”, prin care comunitatea academică are acces gratuit la principalele baze de date relevante pentru cercetare și la cele mai noi descoperiri științifice. Buget de anual de circa 71 milioane lei.

Programul Provocări – competiții de tip „Soluții” – prin care se urmărește oferirea unor soluții sub formă de bun (produs/serviciu/proces de fabricație) inovator, ca răspuns la necesitatea identificată în sectorul public.

Programul Provocări – competiția „Centre de excelență” – prin care se operaționalizează 24 de centre de excelență/poli instituționali de performanță în domenii de cercetare asociate principalelor provocări societale, precum digitalizare, industrie, spațiu, energie, mediu, mobilitate, agricultură, bioeconomie, bioresurse, sănătate, patrimoniu, securitate, urmărindu-se oferirea unui răspuns concret la principalele provocări societale. Buget de circa 1,6 miliarde lei.

Programul Nucleu – prin care se asigura finanțarea de bază a institutelor naționale de cercetare dezvoltare. Buget anual de circa 750 milioane lei.

Programul Cooperare Europeană și Internațională – competiția „Proiecte de cofinanțare a proiectelor câștigate la competițiile din cadrul Digital Europe” în vederea accelerării transformării digitale a economiei. Buget de 18 milioane lei.

Programul Cooperare Europeană și Internațională – competiția „Parteneriate și misiuni europene” prin care se urmărește cofinanțarea proiectelor câștigate de cercetătorii români la competițiile europene de proiecte de cercetare. Buget de circa 48 milioane lei.

Programul Cooperare Europeană și Internațională – competițiile „Proiecte de colaborare cu Republica Moldova” și „Proiecte complexe bilaterale cu Republica Moldova” prin care se urmărește consolidarea colaborării între cercetătorii români și cei din Republica Moldova. Buget cumulat de circa 43 milioane lei.

Programul Cooperare Europeană și Internațională – competiția Proiecte complexe bilaterale România - Statele Unite ale Americii prin care se urmărește dezvoltarea parteneriatului strategic România - Statele Unite ale Americii pentru cercetare – inovare, creșterea numărului de cercetători/organizații de cercetare implicate în colaborări cu instituții de cercetare din Statele Unite ale Americii, dar și finanțarea cercetării în domenii de interes strategic, prin susținerea unor proiecte unice precum ELI-NP sau Danubius.

Coordonarea elaborării schemei de ajutor de stat aferentă PNCDI IV, în valoare de circa 3,1 miliarde lei prin care va fi finanțată cercetarea aplicativă în domenii asociate principalelor provocări societale și vor fi stimulate parteneriatele în organizațiile de cercetare de drept public și cele private în așa fel încât să fie realizat transferului tehnologic al rezultatelor cercetării.

Operaționalizarea și coordonarea organismelor consultative ale Ministerului Cercetării, Inovării și Digitalizării: Colegiul Consultativ pentru Cercetare, Dezvoltare și Inovare; Consiliul Național al Cercetării Științifice; Consiliul Național de Etică a Cercetării Științifice, Dezvoltării Tehnologice și Inovării, respectiv Comitetul de Coordonare pentru Specializare Inteligentă.

Colaborarea la elaborarea Programului Național pentru Transformarea Digitală a Autorităților Publice Locale: DigiLocal, pentru digitalizarea intregii administrații publice din România.

Adoptarea tehnologiilor cuantice în România, prin aprobarea Strategiei naționale în domeniul tehnologiilor cuantice prin HG 1028/2024 - un proiect major de securitate națională, unic în Europa de Est.

Colaborare la elaborarea Legii nr. 58/2023 privind securitatea şi apărarea cibernetică a României, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative.

Coordonarea elaborării actelor normative pentru implementarea programului de burse Carol I prin care elevii cu rezultate deosebite la olimpiade sunt stimulați să își facă studiile în România, și pentru derularea Galei Cercetării Românești prin care s-au acordat 11 premii a câte 300.000 lei fiecare cercetătorilor cu rezultate profesionale remarcabile (HG 526/2023 și OMCID 21382/2023).

Coordonarea demersurilor privind menținerea "Centre International de Formation et de Recherche Avancées en Physique", din cadrul Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Materialelor, ca centru de cercetare de tip 2 sub egida UNESCO.

Reprezentarea Guvernului/Ministerului la peste 200 de evenimente academice interne sau internaționale la nivel ministerial:

Conferința internațională One Health, Academia Română, 21 noiembrie 2024

Conferința Internațională "Educație și creativitate pentru o societate bazată pe cunoaștere", Universitatea "Titu Maiorescu" București 21-23 noiembrie 2024.

Evaluarea României de către Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE), Comitetul de Politici Digitale, în cadrul căreia s-a primit aviz formal favorabil pentru aderarea la OCDE, Paris, 19 noiembrie 2024

International Conference on e-Health and Bioengineering EHB 2024 - 12-th Edition, Universitatea de Medicină și Farmacie "Gr. T. Popa", Iași, 14 – 15 noiembrie 2024.

AIRFRESH Air pollution removal by urban forests for a better human well-being, Institutul Național de Cercetare Dezvoltare pentru Silvicultură Marin Drăcea, București, 4 noiembrie 2024.

30 de ani de performanță – aniversarea Institutului de Cercetări pentru Inteligență Artificială „Mihai Drăgănescu“ al Academiei Române, București, 04 noiembrie 2024.

Forumul Economic Trilateral pentru Afaceri si Reconstrucție in Ucraina, Energie și Tehnologii Inovative, Palatul Culturii, Iași 24-25 octombrie 2024.

Reuniunea intersesională a "Commision on Science and Technology for Development of United Nations", ONU, Geneva 21-23 octombrie 2024.

BEHEALTH & DIGITAL 2024 - Hybrid International Event in Healthcare, Funding opportunities for health, Universitatea Babeș-Bolyai, Cluj-Napoca, 22 - 25 octombrie 2024.

Consiliul Național al Rectorilor, Timișoara, Universitatea de Medicină si Farmacie „Victor Babeș”, 17-18 octombrie 2024.

PRIORITIES OF CHEMISTRY FOR A SUSTAINABLE DEVELOPMENT” PRIOCHEM – XX, ICECHIM, București, 16-18 octombrie 2024

Educația medicală și cercetarea în politicile de sănătate din România”, UMF ”Carol Davila” din București, 3 octombrie 2024.

Open Living Lab Days, Universitatea de Vest din Timișoara, 25-27 septembrie 2024

Reuniunea miniștrilor responsabili de învățământ superior și cercetare, Președinția Consiliului Uniunii Europene, Budapesta, Ungaria, 16 – 17 septembrie 2024 (mandat reprezentare România).

Consiliul Național al Rectorilor, Chișinău, Universitatea Tehnică a Republicii Moldova, 12 – 15 septembrie 2024.

Consiliul Național al Rectorilor, Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară, Cluj Napoca 25 – 27 iulie 2024.

Culture & Technology: European Summer University in Digital Humanities, desfășurat la Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca, 15 iulie 2024.

Moldova Regional Economic Forum, Vatra Dornei, 4 - 6 iulie 2024.

Empowering Young Parliamentarians: Fostering Cooperation in Energy, Environment, and Digitalization for a Secure and Sustainable Future, eveniment desfășurat în cadrul Adunării Parlamentare a Organizaţiei pentru Securitate şi Cooperare în Europa (OSCE), Palatul Parlamentului, 1 iulie 2024.

2nd International Conference on Laser, Plasma and Radiation - Science and Technology", INFLPR, Delta Dunării 17-21 iunie 2024.

Eureka Global innovation Summit 2024, Istanbul, Turcia, 13 - 14 iunie 2024.

Euroinvent 2024, Palatul Culturii, Iași, 6 - 7 iunie 2024.

Conferința de prezentare a rezultatelor programului Nucleu, Universitatea Tehnica Cluj Napoca, filiala Bistrița, 29 - 31 mai 2024.

Consiliul Național al Rectorilor, Universitatea de Vest, Timișoara, 24 - 26 mai 2024.

Conferința de lansare a platformei INSPIRE, Universitatea Babeș Bolyai, Cluj Napoca, 20 - 22 mai 2024.

Ziua Telecomunicațiilor și Societății Informaționale, Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare în Informatică - ICI București, București 17 mai 2024.

Olimpiada națională de matematică pentru gimnaziu, Vaslui și Huși, aprilie - mai 2024.

Conferința "Idei care schimbă România: Dezvoltarea Ecosistemului de Securitate Cibernetică", Palatul Parlamentului, București, 24 aprilie 2024.

Conferința "Idei care schimbă România: Antreprenoriat și Inovație - Provocări, Oportunități, Perspective", Palatul Parlamentului, București, 23 aprilie 2024.

Conferința "România Strategia Dezvoltării" - ziarul Bursa, București, 23 aprilie 2024.

Conferința proiectului "DOORS Black Sea: Viitorul Mării Negre - știință, prosperitate și oameni", București, 23-24 aprilie 2024.

Conferința de economie circulară CIRCULARIO, Camera de Comerț și Industrie, Iași 22 aprilie 2024.

Reuniunea "Commision on Science and Technology for Development of United Nations", ONU, Geneva 15 - 19 aprilie 2024.

Conferința "Proiectul Hidrogen", București 10 aprilie 2024.

Reuniunea OCDE Digital – Paris 2 aprilie 2024.

Conferința "Restaurarea zonelor umede și turbăriilor din regiunea de (RePeat)", Institutul de Cercetare Dezvoltare pentru Cinegetică și Resurse Montane, Miercurea Ciuc, 20-21 martie 2024.

Dezbaterea "Fabrica de Creiere: Formarea Competențelor pentru industriile cu valoare adăugată mare - de la școală, la universitate, la sistemul de formare continuă", Universitatea Politehnica București, 29 februarie 2024.

Conferința "The Future of Quantum Technologies in Romania", Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Materialelor, Măgurele, 22 februarie 2024.

Conferința "România - Polul Cercetării și Inovării", Guvernul României, București, 21 februarie 2024.

Conferința de finalizare a proiectului "Centrul Regional de Excelență pentru Diagnostic Personalizat și Inteligență Artificială în Medicină și Imagistică (MEDIMAG-IA)", Universitatea de Medicină și Farmacie "Grigore T. Popa" din Iași, 18 decembrie 2023.

Conferința de finalizare a proiectului "Lifewatch Romania", Universitatea din București, 11 decembrie 2023.

Conferința de inaugurare a sediului Institutului de Cercetări Avansate de Mediu, Universitatea de Vest din Timișoara, 24 noiembrie 2023.

Conferința de inaugurare a Centrului de Inovare Interdisciplinar de Fotonică și Plasmă pentru Eco-Nano Tehnologii și Materiale Avansate (IN2-Fotoplasmat), Institutul Național de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica Laserilor, Plasmei și Radiației, Măgurele, 22 noiembrie 2023.

Congresul Național de Îmbătrânire Activă, Palatul Parlamentului, 15 noiembrie 2023. International Conference on e-Health and Bioengineering EHB 2023 - 11th Edition, București 09-10 noiembrie 2023.

Reuniunea miniștrilor responsabili de Securitate si Spațiu UE – ESA, Sevilla, 6-8 noiembrie 2023.

Conferința de Lansare a Strategiei Naționale de Comunicații Cuantice, Universitatea Babeș – Bolyai, 30 octombrie 2023.

Reuniunea Consiliului Național al Rectorilor, Universitatea Transilvania, Brașov 26-27 octombrie 2023.

Reuniunea Consiliului Național al Rectorilor, Universitatea din Petroșani, 13-14 octombrie, 2023.

Conferința privind rolul alianțelor de universități europene în transformarea învățământului superior din România, Universitatea de Vest, Timișoara, 9 octombrie 2023.

Conferința de aniversare a 30 de ani de la înființarea Institutului Național pentru Studiul Totalitarismului, Academia Română, octombrie 2023.

Conferința "Restaurarea zonelor umede și turbăriilor din regiunea de Centru – RePEAT", Institutul de Cercetare-Dezvoltare pentru Cinegetică și Resurse Montane, Miercurea Ciuc, octombrie 2023.

Conferința internațională "Forest Science for people and societal challenges – The 90th Marin Drăcea INCDS Anniversary", organizată de Institutul Național de Cercetare Dezvoltare în Silvicultură "Marin Drăcea" în parteneriat cu Academia Română și Academia de Științe Agricole și Silvice "Gheorghe Ionescu Șișești", București, 3 octombrie 2023.

Reuniunea Boardului International al Centre International de Formation et de Recherche Avancées en Physique (CIFRA), centru de tip 2 UNESCO, Institutul Național de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica Materialelor Măgurele, septembrie 2023. Reuniunea Consiliului Național al Rectorilor, Universitatea Dunărea de Jos Galați, 14-16 septembrie 2023.

Conferința "Info Day on the establishment of ACTRIS ERIC", Universitatea Babeș – Bolyai, 12 septembrie 2023.

Ziua Revervației Biosferei "Delta Dunării, în prezența Președintelui României, Tulcea, 1 septembrie 2023.

The Tenth Congress of Romanian Mathematicians, Pitești, iulie 2023.

Conferința "Carpathian Summer School of Physics" organizată de Institutul Național de Cercetare Dezvoltare pentru Fizică și Inginerie Nucleară Horia Hulubei, Sinaia, iulie 2023

Conferința de lansare a centrului regional de orientare în cariera de cercetător pe zona București-Ilfov prin investiția 10 din Componenta 9 a PNRR, Universitatea din București, iunie 2023.

Reuniunea Consiliului National al Rectorilor, Universitatea Stefan cel Mare Suceava, iunie 2023.

Conferința "Protecția datelor cu caracter personal în învățământul universitar românesc - provocări și perspective", Universitatea Babeș – Bolyai, 9 iunie 2023.

Reuniunea Consiliului Național al Rectorilor, Universitatea din Oradea, 26 mai 2023.

Conferința POLI CHEMISTRY FEST 2023, Universitatea Națională de Știință și Tehnologie POLITEHNICA București, 11 mai 2023.

Conferința "Smart Diaspora - Diaspora în învățământ superior, știință, inovare și antreprenoriat", Timișoara, aprilie 2023.

Conferința "Dezvoltarea Genomicii și Impactul în Bolile Rare", Palatul Parlamentului, Bucuresti, 28 februarie 2023.

Forumul european "SMART HEALTH TECHNOLOGIES in Medical Diagnostic and Treatment", Iași, 7-9 februarie 2023.

Conferința internațională "BioHub 2022: Stiințe Biologice - Provocări și Perspective" cu ocazia aniversării a 25 de ani de la înființarea Institutului Național de Cercetare Dezvoltare pentru Științe Biologice, noiembrie 2022.

Conferința "Realități și perspective ale cercetării științifice din România reflectate în documentele de orientare strategică. Posibilități de colaborare între cercetarea științifică și mediul de afaceri în profil teritorial", Academia Română, filiala Iași, octombrie 2022.

Conferința "Cercetarea științifică academică: așteptări și perspective" Academia Română, filiala Iași, mai 2022.

Simpozionul Internațional de Biodinamică, Academia Română, București, mai 2022.