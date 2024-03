Rezultate Loto 6/49 21 martie 2024. Numerele câștigătoare de joi la 6/49, Joker, 5/40, Noroc, Super Noroc și Noroc Plus

Numerele câștigătoare la extragerea de joi, 21 martie 2024:

Loto 6/49: 6, 1, 4, 26, 16, 8

Loto 5/40: 24, 3, 6, 20, 2, 10

Joker: 20 / 41, 35, 45, 5, 32

Noroc: 3 6 1 6 5 8 6

Super Noroc: 8 9 2 4 3 1

Noroc Plus: 8 3 6 1 9 1

La Loto 6/49 se inregistreaza la categoria I un report in valoare de peste 4,98 milioane de lei (peste 1 milion de euro), iar la Noroc este in joc un report cumulat in valoare de peste 8,83 milioane de lei (peste 1,77 milioane de euro).

La Joker, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare de peste 477.300 de lei (peste 96.000 de euro), iar la categoria a II-a reportul este de peste 49.100 de lei. La Noroc Plus se inregistreaza la categoria I un report in valoare de peste 58.800 de lei (peste 11.800 de euro).

La Loto 5/40 este in joc la categoria I un report in valoare de aproximativ 832.000 de lei (peste 167.300 de euro), ), iar la categoria a II-a reportul este de peste 51.500 de lei (peste 10.300 de euro). La Super Noroc se inregistreaza la categoria a II-a un report in valoare de aproximativ 4.500 de lei.

La tragerea Super Noroc s-a castigat premiul de categoria I în valoare de 75.420,32 lei. Biletul norocos a fost jucat la o agenție loto din Targoviste.