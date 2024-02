Rezultate Loto 6/49 25 februarie 2024. Numerele câștigătoare la TRAGERILE SPECIALE LOTO DE DRAGOBETE

Pentru aceste trageri, Loteria Romana suplimenteaza fondul de castiguri al categoriei I pentru jocurile Loto 6/49, Joker si Loto 5/40, dupa cum urmeaza:

LOTO 6/49 – 100.000 DE LEI

JOKER – 50.000 DE LEI

LOTO 5/40 – 25.000 DE LEI

Report la Loto 6/49 la categoria I de peste 7 milioane de euro

Report la Joker la categoria I de peste 5,33 milioane de euro

Report cumulat la Noroc de peste 1,67 milioane de euro

Numerele câștigătoare la TRAGERILE SPECIALE LOTO DE DRAGOBETE:

Loto 6 din 49: 39 1 14 48 10 26

Loto 5 din 40: 11 20 16 8 39 28

Joker: 28 11 24 26 31 + 20

Noroc: 3 1 9 4 7 5 5

Super Noroc: 1 0 8 2 3 5

Noroc Plus: 3 8 8 7 1 2

La tragerile loto de joi, 22 februarie, Loteria Romana a acordat peste 23.400 de castiguri in valoare totala de peste 1,79 milioane de lei.

La Loto 6/49 se inregistreaza la categoria I un report in valoare de peste 34,87 milioane de lei (peste 7 milioane de euro), iar la Noroc este in joc un report cumulat in valoare de peste 8,31 milioane de lei (peste 1,67 milioane de euro).

La Joker, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare de peste 26,55 milioane de lei (peste 5,33 milioane de euro). La Noroc Plus se inregistreaza la categoria I un report in valoare de peste 197.400 de lei (peste 39.600 de euro).

La Loto 5/40 este in joc la categoria I un report in valoare de peste 178.100 de lei (peste 35.700 de euro), iar la categoria a II-a reportul este de peste 27.300 de lei. La Super Noroc se inregistreaza la categoria I un report in valoare de peste 51.900 de lei.

NOROC PENTRU TOȚI ROMÂNII!

La tragerea Noroc s-a castigat premiul de categoria a II-a in valoare de 162.408,42 lei. Biletul norocos a fost jucat la o agentie din Rosiori de Vede, judetul Teleorman.

La tragerea JOKER s-a castigat premiul de categoria a II-a in valoare de 139.628,53 lei. Biletul norocos a fost jucat la o agentie din Bacau.