Rezultate Loto 6/49 28 ianuarie 2021. Numerele câștigătoare la extragerea de joi

Loto 6/49. Joi, 28 ianuarie, au avut loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 si Super Noroc, dupa ce la tragerile de duminica, 24 ianuarie, Loteria Romana a acordat 28.664 de castiguri in valoare totala de peste 1,38 milioane de lei.

La Loto 6/49 se inregistreaza la categoria I un report in valoare de peste 6,72 milioane lei (peste 1,38 milioane de euro), iar la Noroc un report cumulat in valoare de peste 2 milioane de lei (aproximativ 415.000 de euro).

La Joker, la categoria I, este in joc un report in valoare de peste 18,29 milioane lei (peste 3,75 milioane de euro). La categoria a II-a, la acelasi joc, reportul este de peste 205.500 de lei (peste 42.000 de euro). La Noroc Plus, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare de peste 843.000 de lei (peste 173.000 de euro).

La Loto 5/40 se inregistreaza, la categoria I, un report in valoare de peste 493.000 de lei (peste 101.000 euro). La Super Noroc, este in joc, la categoria I, un report in valoare de peste 63.600 de lei (peste 13.000 de euro).

Numerele câștigătoare la extragerea de joi, 28 ianuarie, 2021

Loto 6/49 22 24 11 19 35 30

Loto 5/40 3 20 28 24 37 31

Joker 24 12 21 4 7 + 19

Noroc 0 0 0 9 0 6 4

Super noroc 5 5 4 1 2 8

Noroc plus 5 8 9 4 7 5