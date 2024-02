Rezultate Loto 6/49 29 februarie 2024. Numerele câștigătoare la extragerea de joi

Numerele câștigătoare la extragerea de joi, 29 februarie 2024:

Loto 6 din 49: 20, 38, 15, 11, 17, 16

Loto 5 din 40: 21, 3, 10, 17, 28, 33

Joker: 1, 18, 21, 29, 14 + 13

Noroc: 8390560

Super Noroc: 692175

Noroc Plus: 790823

In urma caștigării premiului de categoria I la tragerea Loto 6/49 din data de 25.02.2024, pentru tragerea Loto 6/49 din data de 29.02.2024, Loteria Romana suplimenteaza fondul de castiguri al categoriei I cu 500.000 de lei.

La Noroc este in joc un report cumulat in valoare de peste 8,44 milioane de lei (peste 1,69 milioane de euro).

La Joker, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare de peste 27 milioane de lei (peste 5,42 milioane de euro), iar la categoria a III-a, la acelasi joc, este in joc un report in valoare de peste 87.899 de lei (peste 17.600 de euro). La Noroc Plus, la categoria I, reportul este in valoare de peste 220.000 de lei (peste 44.200 de euro).

La Loto 5/40 este in joc la categoria I un report in valoare de peste 294.000 de lei (peste 59.000 de euro), iar la categoria a II-a se inregistreaza un report in valoare de peste 72.700 de lei (peste 14.600 de euro). La Super Noroc este in joc la categoria I un report in valoare de peste 55.400 de lei (peste 11.000 de euro).

La tragerea Loto 6/49 de duminica, 25 februarie, s-a castigat premiul de categoria I in valoare de 36.450.832,24 de lei (peste 7,32 milioane de euro). Biletul norocos a fost jucat la agentia 03-029 din Pitesti, judetul Arges si a fost completat cu trei variante simple la Loto 6/49, pretul biletului fiind de 24,50 lei.

La tragerea JOKER de duminica, 25 februarie, s-a castigat premiul de categoria a II-a in valoare de 87.899,39 de lei. Biletul norocos a fost jucat la o agentie din Oltenita, judetul Calarasi.