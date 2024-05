Rezultate Loto 6/49 30 mai 2024. Numerele câștigătoare la extragerea de joi

Numerele câștigătoare la extragerea de joi, 30 mai 2024:

Loto 6 din 49: 18, 14, 10, 39, 31, 29

Loto 5 din 40: 37, 40, 18, 8, 5, 13

Joker: 41, 14, 18, 30, 15 + 7 Noroc: 2 6 5 3 8 0 8 Super Noroc: 6 3 2 0 3 6 Noroc Plus: 5 0 5 5 1 9

La Loto 6/49 se inregistreaza la categoria I un report in valoare de peste 5,73 milioane de lei (peste 1,15 milioane de euro). La Noroc este in joc un report cumulat in valoare de peste 9,21 milioane de lei (peste 1,85 milioane de euro).

La Joker, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare de peste 4,85 milioane de lei (peste 976.000 de euro) La categoria a II-a, la acelasi joc, este in joc un report de peste 410.200 de lei (peste 82.400 de euro). La Noroc Plus se inregistreaza la categoria I un report in valoare de peste 91.200 de lei (peste 18.300 de euro).

La Super Noroc este in joc un report cumulat in valoare de peste 66.000 de lei (peste 13.200 de euro).

NOROC PENTRU TOȚI ROMÂNII !

La tragerea Loto 5/40 de duminica, 26 mai, la categoria I s-au inregistrat doua castiguri in valoare de 174.379,60 de lei fiecare. Biletele norocoase au fost jucate la agentii din Pascani si Piatra Neamt.

La tragerea Loto 5/40 de duminica, 26 mai, s-a castigat premiul de categoria a II-a in valoare de 57.300 de lei. Biletul norocos a fost jucat la o agentie Iasi.