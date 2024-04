Rezultate Loto 6/49 4 aprilie 2024. Numerele câștigătoare la extragerea de joi

Numerele câștigătoare la extragerea de joi, 4 aprilie 2024:

Loto 6/49: 2, 16, 10, 4, 15, 49

Loto 5/40: 14, 30, 1, 24, 22, 34

Joker: 16 / 29, 8, 30, 38, 20

Noroc: 9 7 8 4 7 6 3

Noroc Plus: 8 2 7 0 0 0

Super Noroc: 2 4 0 9 2 6

La Loto 6/49 se inregistreaza la categoria I un report in valoare de peste 7,78 milioane de lei (peste 1,56 milioane de euro), iar la Noroc este in joc un report cumulat in valoare de peste 9,17 milioane de lei (peste 1,84 milioane de euro).

La Joker, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare de peste 1,2 milioane de lei (peste 242.200 de euro), iar la categoria a II-a reportul este de peste 76.600 de lei. La Noroc Plus se inregistreaza la categoria I un report in valoare de peste 112.500 de lei (peste 22.600 de euro)

La Loto 5/40 este in joc la categoria I un report in valoare de peste 1,2 milioane de lei (peste 242.400 de euro), iar la categoria a II-a reportul este de peste 145.300 de lei (peste 29.200 de euro). La Super Noroc se inregistreaza la categoria I un report in valoare de peste 14.100 de lei.

La tragerea Loto 6/49 de duminica, 31 martie, la categoria a II-a, s-au inregistrat doua castiguri in valoare de 150.439,76 de lei. Biletele norocoase au fost jucate la agentii loto din Pitesti si din Bucuresti, Sectorul 6.