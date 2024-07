Rezultate Loto 6/49 4 iulie 2024. Numerele câștigătoare la extragerea de joi

Numerele câștigătoare la extragerea de joi, 4 iulie 2024:

Loto 6 din 49: 41, 20, 43, 2, 25, 47

Loto 5 din 40: 4, 1, 27, 22, 24, 11

Joker: 26, 13, 31, 2, 11 + 3

Noroc: 2 4 1 8 0 6 7

Noroc Plus: 5 6 5 5 3 8

Super Noroc: 5 2 8 0 0 6

La Loto 6/49 se inregistreaza la categoria I un report in valoare de peste 12,33 milioane de lei (peste 2,47 milioane de euro). La Noroc este in joc un report cumulat in valoare de peste 9,68 milioane de lei (peste 1,94 milioane de euro).

La Joker, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare de peste 6,99 milioane de lei (peste 1,4 milioane de euro), iar la categoria a II-a este in joc un report de aproximativ 140.000 de lei (aproximativ 28.000 de euro). La Noroc Plus se inregistreaza la categoria I un report in valoare de aproximativ 240.000 de lei (peste 48.150 de euro).

La Loto 5/40, la categoria I, este in joc un report in valoare de peste 378.200 de lei (aproximativ 76.000 de euro. La Super Noroc este in joc un report cumulat in valoare de aproximativ 110.000 de lei (peste 22.000 de euro).

La tragerea Joker, la categoria a III-a s-a inregistrat un castig in valoare de 51.930,81 lei. Biletul norocos a fost jucat la o agentie din Urlati, judetul Prahova.

La tragerea Loto 5/40, la categoria a II-a s-a inregistrat un castig in valoare de 52.817,20 lei . Biletul norocos a fost jucat pe joaca.loto.ro.