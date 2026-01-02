Riscul de avalanşă în Munţii Făgăraş, ridicat la gradul patru din cinci

Avertizarea de risc mare, de gradul patru, de producere de avalanşe la mare altitudine în Munţii Făgăraş, la Bâlea Lac, este valabilă începând de vineri, ora 20:00, până luni, ora 20:00, informează Buletinul nivometeorologic remis AGERPRES.



În zona turistică Bâlea Lac va ninge în următoarele zile, ceea ce va creşte "local stratul cu peste 20 centimetri şi izolat mai mult".



În prezent, stratul de zăpadă măsoară 85 centimetri la Bâlea Lac, fiind cel mai mare strat de zăpadă măsurat la o staţie meteo în judeţul Sibiu.



Accesul turiştilor la Bâlea Lac se poate face cu maşina pe Transfăgărăşan până la Bâlea Cascadă, de unde se urcă doar cu telecabina, când condiţiile meteo o permit.



O avalanşă de mari dimensiuni s-a produs, vineri, în zona Bâlea Lac din Munţii Făgăraş, fiind declanşată accidental de doi schiori, care au reuşit totuşi să scape nevătămaţi, au anunţat anterior reprezentanţii serviciului Salvamont Sibiu.

