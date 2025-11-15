După tragedia din Capitală, Rogobete cere părerea românilor: Schimbăm regulile în stomatologie?

„Văzând reacțiile voastre din ultimele zile și ascultând oamenii din jurul meu – pacienți, medici, specialiști, prieteni – mi-a venit o idee. Și înainte de a merge mai departe, vreau să mă sfătuiesc cu voi. Cum vi s-ar părea dacă am reglementa posibilitatea ca anumite intervenții stomatologice care necesită anestezie generală să se efectueze în spitalele publice de urgență - în ambulatoriul de specialitate mai exact? Mă refer la intervenții stomatologice cu anestezie generala, realizate în condiții de siguranță, în cadrul unor cabinete de stomatologie înființate în ambulatoriile spitalelor publice”, scrie pe Facebook ministrul Sănătății.

Rogobete este convins că așa ceva nu se va putea întâmpla peste noapte, dar crede că un astfel de drum poate fi început treptat, „să oferim pacienților acces la proceduri sigure, moderne, în spitale pregătite pentru astfel de intervenții și mai ales pregǎtite daca apare o complicație de urgențǎ”.

„Și vorbesc despre un model care să fie decontat de Casa Națională de Asigurări de Sănătate, în regim de ambulatoriu sau spitalizare de zi – exact cum se întâmplă deja cu multe alte servicii medicale din spitalele publice. Eu cred că acest demers poate ajuta foarte mulți oameni”, mai spune Rogobete.

Acesta le cere românilor care îl urmăresc pe social media să îi transmită ce părere au.

Reacția ministrului vine după ce o fetiță de doi ani a murit joi seară la o clinică stomatologică privată din Sectorul 3. Copilul a intrat în stop cardio-respirator după o anestezie generală, iar manevrele de resuscitare nu au reușit să-i salveze viața. Dosarul penal deschis după decesul fetiței de doi ani, la o clinică stomatologică din Capitală a fost preluat de Parchetul de pe lângă Tribunalul București, după ce a fost înregistrat inițial la Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 3. Se fac cercetări pentru ucidere din culpă.

(sursa: Mediafax)