Cei mai mulţi dintre români nu își schimbă electrocasnicele dacă nu sunt stricate

Femeile se diferenţiază ca fiind mai pragmatice, acestea obişnuind în mai mare măsură să înlocuiască un aparat electrocasnic ce s-a stricat cu unul nou (75% vs. 65% bărbaţi), iar bărbaţii ca fiind mai atraşi de urmărirea şi achiziţionarea noilor tehnologii (21% vs. 14% femei).



De asemenea, presiunile economice îi fac pe români mai chibzuiţi, procentul celor care aleg să repare electrocasnicele stricate crescând semnificativ comparativ cu 2021, ajungând de la 6% la 15% în prezent.



Tot din dorinţa de economisire, programul Rabla pentru electrocasnice se bucură de o popularitate crescută în rândul românilor, 64% manifestându-şi interesul de a se înscrie în program, în timp ce un procent de 6% declară că sunt deja înscrişi, arată studiul citat, care şi-a propus să evalueze preferinţele şi comportamentele de achiziţie ale românilor privind categoria electrocasnicelor şi modul în care acestea au evoluat comparativ cu studiul similar desfăşurat în februarie 2021.



Majoritatea consumatorilor (70%) aleg electrocasnicele în funcţie de preţ, iar promoţiile la electrocasnice (46%) s-au dublat ca importanţă în decizia de achiziţie comparativ cu anul 2021. "Principalele criterii în funcţie de care consumatorii achiziţionează electrocasnice au rămas aceleaşi ca în urmă cu 2 ani, românii fiind atenţi în primul rând la preţ (70%), la performanţă(54%) - în special cei cu vârste între 44-55 ani (66%), şi la consumul de energie (54%) - în special persoanele mature peste 55 ani (70%). Este important de semnalat amploarea pe care au căpătat-o promoţiile în contextul scumpirilor constante din ultima perioadă, acestea fiind menţionate de 46% dintre români comparativ cu 21% în 2021", potrivit studiului realizat de Reveal Marketing Research.



În ceea ce priveşte importanţa mărcii la achiziţia produselor electrocasnice, comparativ cu rezultatele studiului realizat în 2021 se observă o creştere semnificativă a importanţei acestui criteriu, de la 14% la 22% dintre români care menţionează importanţa mărcii, în mai mare măsură cei cu vârsta între 45 şi 55 ani (27%).



În ceea ce priveşte metodele de informare înainte de achiziţionarea electrocasnicelor, în topul preferinţelor sunt regăsite site-urile magazinelor (48%), recenziile din cadrul magazinelor online (43%) şi solicitarea de informaţii direct din magazin (39%).



Studiul relevă că atât site-urile magazinelor, cât şi recenziile online din cadrul acestora sunt preferate într-o măsură semnificativ mai mare de persoanele între 45-55 ani, acestea înregistrând scoruri de 57%, respectiv 50%, pe când persoanele mature de peste 55 ani preferă mai degrabă să solicite informaţii direct de la personalul din magazin (49%).



Alte alternative la care apelează românii pentru a se informa sunt sfaturile apropiaţilor (33%), reclamele online (32%) sau reclamele TV (23%). 7 din 10 români preferă magazinul fizic pentru a-şi cumpăra electrocasnicele dorite.



"Dacă ne referim la modalitatea de achiziţie a electrocasnicelor dorite, 7 din 10 români preferă mai degrabă să meargă în magazine fizice, această alegere facilitând interacţiunea directă cu produsele şi cu personalul din magazine. Aşadar, aceştia optează pentru magazinele de profil (44%), secţiunea de electrocasnice a hypermarket-urilor (15%) şi în mai mică măsură pentru magazinele producătorilor (9%)", se mai arată în studiul citat.



Pe de altă parte, 30% dintre români declară că aleg să comande online de pe site-urile magazinelor de profil. Mai mult decât atât aproape jumătate dintre românii care aleg să comande online electrocasnice (47%) menţionează că obişnuiesc să meargă înainte în magazinele fizice pentru a vedea sau testa produsul înainte de a plasa comanda, într-o măsură semnificativ mai mare bărbaţii (53% vs. 41% femei) şi rezidenţii din mediul urban (52% vs. 39% rural).



De asemenea, 74% dintre români sunt dispuşi să achiziţioneze electrocasnice smart pentru a-şi dota casa, principalul motiv fiind reducerea costurilor de energie electrică. Referitor la electrocasnicele smart mai mult de două treimi dintre români (74%) îşi manifestă intenţia de a investi în astfel de produse, principalele beneficii percepute fiind reducerea costurilor de energie electrică (79% vs. 62% în 2021), eficienţa dispozitivelor (61% vs. 48% în 2021) şi uşurarea activităţilor casnice (51% vs. 42% în 2021).



Cu toate acestea, ceea ce i-ar împiedica pe români să cumpere electrocasnice smart ar fi preţul ridicat al acestora, motiv menţionat de către 73% dintre respondenţi. Un procent de 23% dintre români consideră că nu sunt utile, iar 17% sunt de părere că ar fi greu de folosit.



Reveal Marketing Research este o companie de cercetare de piaţă full-service, cu o expertiză în peste 20 de industrii.



Studiul Reveal Marketing Research s-a desfăşurat online în perioada 25 aprilie - 2 mai 2023 pe un eşantion reprezentantiv pentru universul persoanelor cu vârsta 18+, utilizatori de internet, din mediul urban şi rural. Mărimea eşantionului a fost de 1.009 respondenţi, iar eroarea maximă de eşantionare este +/-3,1 % la un nivel de încredere de 95%.