Nicușor Dan, cu ochii pe flancul estic al NATO

Șeful statului a subliniat însă că orice implicare românească va depinde de solicitările venite din partea aliaților și de consensul politic, accentuând că principala preocupare de securitate a României rămâne flancul estic al NATO.

„În măsura în care ni se solicită sau agreem, o să facem și asta. Dar urgența noastră este, evident, flancul estic, pentru că aici este amenințarea imediată”, a declarat președintele.

Nicușor Dan a amintit că România participă deja la misiuni comune ale Alianței Nord-Atlantice, inclusiv în cadrul operațiunilor de poliție aeriană, într-un sistem de reciprocitate cu alte state membre NATO care desfășoară forțe pe teritoriul românesc.

Declarațiile vin în contextul în care președinta Comisiei Europene a anunțat, la rândul său, intenția Uniunii Europene de a-și consolida prezența și rolul strategic în Arctica, zonă considerată tot mai importantă din perspectiva securității și competiției geopolitice globale.

(sursa: Mediafax)