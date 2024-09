România va împrumuta 920 de milioane de dolari de la SUA pentru a cumpăra arme

Astfel, potrivit proiectului, „tragerile din împrumut vor fi efectuate de Ministerul Apărării Naţionale, în limita sumei de 700 milioane dolari SUA şi de Ministerul Economiei, Antreprenoriatului şi Turismului, în numele şi pentru Compania Naţională ROMARM S.A., în limita sumei de 220 milioane dolari SUA, prin Contul deschis de către Guvernul Statelor Unite pentru România la Federal Reserve Bank of New York – FRBNY, aferent Programului de vânzări militare în străinătate (FMS) şi pot fi utilizate exclusiv pentru finanţarea cheltuielilor eligibile aferente unor contracte de achiziţie, în conformitate cu prevederile Acordului de împrumut”.

Un aspect pozitiv al proiectului este că ar avea dobânzi puţin mai mici decât cele pe care le are statul român când face împrumuturi. Aceşti bani vor fi strict folosiţi pentru achiziţia de echipamente şi tehnologie militare. România şi-a exprimat deja intenţia de a cumpăra avioane F-35 de la SUA şi are în prezent şi alte proiecte de înzestrare şi proiecte care vor fi iniţiate în curând. În categoria celor din urmă, sunt incluse:

- echipamente de geniu, mai precis, 218 complete de diverse tipuri, la o valoare de 17,5 miliarde de lei, prin procedură competitivă;

-sistem contra proiectilelor reactive, proiectilelor de artilerie şi de aruncător CRAM; se doreşte achiziţia a trei sisteme pentru suma de 2,5 miliarde de lei, prin procedură competitivă;

- sistem de război electronic mobil, cu o valoare de 4,7 miliarde de lei, tot prin procedură competitivă;

- centru de operaţii tactice pentru apărarea aeriană şi antirachetă SBAMD-TC; se vor cumpăra două sisteme pentru suma de 730 de milioane de lei prin procedură competitivă;

- modernizare radare GAP filler; 19 sisteme pentru 1,8 miliarde de lei, procedură competitivă;

- sistem de radar pasiv pentru supravegherea spaţiului aerian; 12 sisteme pentru 441 de milioane de lei, prin procedură competitivă;

- 2 nave de patrulare maritimă pentru suma de 300 de milioane de euro, prin procedură competitivă;

- sisteme C41 cu capabilităţi de integrare ISTAR, 4 PC brigadă şi 13 batalion, care ajung la o valoare de 1,5 miliarde de lei (fără TVA), prin procedură competitivă.

În acest moment, există mai multe programe cu proceduri de atribuire în derulare şi care vor fi finalizate în 2024, spuneau reprezentanţii ministerului, în urmă cu câteva luni. Printre acestea se numără modernizarea navelor purtătoare de rachete, care se desfăşoară printr-o procedură guvern la guvern cu SUA şi care, în acest moment, se află în stadiul de trimitere a unei LOR pentru LOA (Letter of Request for Letter of Agreement) către SUA, achiziţia de avioane multirol de generaţia a v-a F-35, despre care ministrul susţine că se aşteaptă la o semnare a contractului în acest an (valoarea contractului ar ajunge la 6,5 miliarde de dolari şi presupune cumpărarea a 32 de avioane+ suport logistic), sistemele antiaeriene cu bătaie apropiată, MANPAD (achiziţie în comun UE/EJA, coordonată de Franţa şi care presupune achiziţia a 231 de sisteme şi rachete MISTRAL 3, pentru suma de 662 milioane de euro fără TVA) şi achiziţii de muniţii de mai multe feluri (AIM-9X, AMRAM AIM-120, bombe GBU-39/B SDB, bombe pentru Watchkeeper XR, sisteme Switchblade 300 şi 600, rachete Javelin şi ATACMS).

Împrumutul oferit României este similar celui pe care l-a luat şi Polonia de curând de la SUA. Varşovia s-a împrumutat, însă, 2 miliarde de dolari de la americani pentru a-şi moderniza armata.

(sursa: Mediafax)