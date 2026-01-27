Pentru România, intrarea în zona euro devine un vis tot mai îndepărtat

Orizontul de timp s-a majorat la peste 13 ani, comparativ cu 11 ani cât indicau pronozele din 2024. Deficitele bugetare ridicate și persistente cauzează inflație ridicată, rate de dobândă ridicate precum și datorie publică mare. Aceste dezechilibre macroeconomice ne îndepărtează de posibilitatea de aderare la zona euro într-un orizont de timp cel puțin mediu, este concluzia sondajului lunar CFA România.

“Ce a cauzat această evoluție este în special politica fiscală din ultimii ani. Deficitele bugetare ridicate și persistente cauzează inflație ridicată, rate de dobândă ridicate, precum și datorie publică mare. Aceste dezechilibre macroeconomice ne îndepărtează de posibilitatea de aderare la zona euro într-un orizont de timp cel puțin mediu”, a declarat Adrian Codirlașu, președintele Asociației CFA România.

Indicatorul de Încredere Macroeconomică al Asociației CFA România a scăzut ușor, cu 0,6 puncte, în luna decembrie, ajungând la 36,4. Indicatorul ia valori între 0 (lipsa încrederii) și 100 (încredere deplină în economia românească).

Cele două componente ale indicatorului au înregistrat evoluții divergente.

Astfel, componenta de anticipații a crescut cu 4,4 puncte, până la valoarea de 38,6, participanții anticipând continuarea politicilor de reducere a deficitului bugetar.

Însă componenta de condiții curente a scăzut cu 10,6 puncte, în condițiile scăderii puternice a consumului în octombrie și noiembrie.

Rata anticipată a inflației pentru orizontul de 12 luni (ianuarie 2027) a crescut comparativ cu valoarea înregistrată în luna precedentă și a atins nivelul de 6,65%.

68% din participanți anticipează reducerea ratei inflației în următoarele 12 luni comparativ cu valoarea prezentă a acesteia.

În ceea ce privește cursul de schimb euro/leu, aproximativ 96% dintre participanți anticipează o depreciere a leului în următoarele 12 luni.

Astfel, valoarea medie a anticipațiilor pentru orizontul de 6 luni este de 5,1375 lei pentru un euro, în timp ce pentru orizontul de 12 luni, valoarea medie a cursului euro/leu anticipat este de 5,1894 lei pentru un euro.

Asociaţia CFA România este organizaţia profesioniştilor în investiţii din România, deţinători ai titlului Chartered Financial Analyst (CFA), calificare administrată de CFA Institute (USA). Asociaţia CFA România este una dintre cele peste 170 de societăţi membre ale CFA Institute.