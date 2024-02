România îl propune pe Klaus Iohannis ca secretar-general al NATO

„România i-a notificat pe ceilalți membri NATO că intentionează să îl nominalizeze pe presedintele țării, Klaus Iohannis, drept candidat pentru funcția de secretar general al NATO. Asta va complica efortul celorlalți aliați de a-l instala pe Mark Rutte ca viitor secretar general”, a anunțat jurnalista americana pe X.

În trecut, Klaus Iohannis și-a exprimat public disponibilitatea de a prelua șefia NATO.

Scoop: Romania has notified other NATO members that it plans to nominate its president, Klaus Iohannis, as a candidate for NATO secretary general, per @nat_droz @PeterMartin_PCM. Will complicate other allies’ effort to install Mark Rutte as the next secretary general.