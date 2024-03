Românii sunt printre europenii care fac cele mai multe cumpărături online din străinătate

La nivel general, mai mult de jumătate dintre e-shopperii români (54%) sunt responsabili pentru 90% din totalul cumpărăturilor electronice de anul trecut, din UE, cu o medie de 14,7 achiziţii online.



Potrivit studiului Geopost, majoritatea e-shopperilor români obişnuiţi preferă să facă achiziţii online pentru a câştiga timp (81%, faţă de media UE de 76%) sau pentru a scăpa de stresul cumpărăturilor din magazine (71% vs UE 66%).



De asemenea, clienţii din România preferă ca livrarea să fie gratuită (36% vs UE 41%) şi ca produsul de achiziţionat să fie descris detaliat (25% vs UE 23%). Spre deosebire de alţi e-shopperi din UE, un român din cinci (21%) încă preferă să achite cash la livrare, lucru mai puţin important în restul Uniunii (7%).



În acelaşi timp, pentru 65% dintre respondenţii români, la fel ca restul europenilor, a face cumpărături online înseamnă în primul rând a face economii. Astfel, 80% caută mereu cele mai bune oferte (UE 69%), 65% urmăresc discounturi (UE 53%), iar pentru 70% preţul este cel mai important factor în luarea deciziei de achiziţie (UE 62%). O pondere de 49% sunt dispuşi să plătească mai mult pentru produse sustenabile, faţă de media din UE, de 39%.



Întrebaţi cum îşi aleg magazinul de unde să cumpere online, e-shopperii români au menţionat site-urile în care au încredere (56%, media UE 58%), dar şi că se bazează pe recomandări din partea prietenilor sau a rudelor (40%, UE 34%) sau reacţionează la reclamele plătite prin social media (33%, UE 20%).



În topul produselor preferate se regăsesc: Fashion (63%, UE 58%), Beauty/Health Care (60%, UE 48%) şi Încălţăminte (57%, UE 51%). Ierarhia este completată de Medicamente (43%, UE 33%) - în creştere cu 8% faţă de anul 2021, Cărţi (41%, UE 44%) şi Decoraţiuni (34%, UE 29%).



La polul opus, cea mai mare scădere în preferinţele cumpărătorilor online din România a fost înregistrată de Electronice (33%, UE 28%) - cu 6% sub nivelul anului 2022 şi 11% sub cel din anul 2021, şi Bijuterii, categorie care scade cu 5% faţă de anul precedent şi, cu 31% dintre preferinţe, iese din Top 10.



În ceea ce priveşte produsele second hand, 31% dintre achiziţiile online lunare se află în dreptul clienţilor români, faţă de media UE, de 35%. Datele arată că 61% dintre e-shopperii români (UE 72%) sunt deja prezenţi pe această piaţă în calitate de vânzători sau de cumpărători.



La capitolul returnării produselor, studiul de specialitate relevă faptul că românii apelează la această metodă mai puţin decât în urmă cu doi ani (11%, cu opt procente mai puţin decât în anul 2021, la o medie a UE de 14%). Atunci când returnează produse, cei mai mulţi români preferă să cheme curierul acasă (53% vs UE 23%), în puncte precum oficii DPD (18% vs UE 34%) sau în lockere (15% vs UE 20%).