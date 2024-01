Turism de război. Românii merg la schi în Ucraina: ”Nu sunt semne de conflict în zonă, totul pare normal”

Potrivit Antena 3 CNN, cea mai mare staţiune de schi din Ucraina a devenit o destinaţie preferată de români dinainte de război. Astfel că jumătate dintre turiştii străini care schiau la Bukovel erau din România.

Și chiar dacă Ucraina e o țară aflată în război, românii continuă să meargă la schi, în staţiunea de la poalele muntelui Bukovel, la graniţa regiunilor Ivano-Frankivsk şi Transcarpatia.

Bukovel este preferata celor locuiesc în zona de nord a României. Staţiunea este la 100 de kilometri de Sighetul Marmaţiei, 165 de kilometri de Baia Mare, 200 de kilometri de Satu Mare, 220 de kilometri de Suceava, 230 de kilometri de Bistriţa sau 280 de kilometri de Cluj.

Oamenii care merg la schi în Bukovel își împărtășesc experiențele și pe grupurile de pe Facebook, existând o comunitate online Bukovel România Official.

„Am sosit ieri, pe la granița cu Sighet. Verificarea documentelor a durat 15 minute maxim. După vamă, pe drum, am întâlnit alte trei controale. Au verificat ștampila de intrare în țară, o dată, iar în rest, nu m-au oprit. Nu sunt semne de conflict în zonă, totul pare normal. În Bukovel, totul e obișnuit, liniștit, preponderent ucrainieni și nu străini”, spune unul din românii care au schiat la Bukovel, scrie Adevărul.ro.

Staţiunea are aproximativ 70 de kilometri de pârtii la standarde internaţionale și este vizitată inclusiv de copii, în excursii organizate, cu autocarul.

„Singurul control al mașinii a fost în vamă, am deschis portbagajul și atât. Au fost pe drum puncte de control ale armatei, dar doar au cerut pașapoartele, uneori ne-au lăsat să trecem fără control. Peste tot oameni foarte OK”, a comentat un alt român.

„Nu e cu nimic diferit față de alți ani, nouă nu ne-a cerut nici (n.r. șpagă), nimic. La punctul de control de după Cernăuți au cerut permisul de conducere și atât”, a venit un alt comentariu.

"Ieri (duminica 7 ianuarie) m-am intors dupa 3 zile de Bukovel. Foarte ok atmosfera (plin de autocare de copii in vacanta). Partiile ok, deschise 31 din 60, ski pass decent - 180 lei/zi, inclusiv nocturna. Cazare pentru toate buzunarele, intre 100 si 1000 lei/camera"

Cât costă să schiezi în Bukovel

O lecție de schi individuală costă 100 de euro. Varianta de a învăța să schiezi alături de un grup costă 60 de euro.

Pentru două bilete pentru telescaun, dus-întors, prețul este de 70 de lei, precizează vloggerii români ”HaiHui în doi”.

Un pahar cu vin fiert costă 3,4 euro, mai spun vloggeri.

