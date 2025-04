Povestea căsătoriei nefericite a Mirabelei Dauer: "M-a băgat în spital"

Una dintre cele mai îndrăgite voci ale muzicii românești a povestit despre una dintre cele mai dureroase perioade ale vieții sale și a vorbit deschis despre traumele suferite în căsnicia cu regizorul Traian Popovici, tatăl fiului său.

Mirabela Dauer, dezvăluiri din căsnicie

Artista a dezvăluit că a trecut printr-o suferință profundă și o despărțire care i-a lăsat urme adânci. A fost lovită crunt de mai multe ori de soțul ei.

”La bar la el, eram fardată perfect. M-a băgat în spital, în Spitalul de Urgență la Constanța, și mi-a furat copilul. L-a ajutat o mare actriță a noastră, bărbatul ei era șeful Baroului de avocați, și cu cine să țină… Cu o necunoscută, Mirabela Dauer? Nu. A ținut cu el, care era regizor acolo în televiziune și mi-a luat copilul. Nu am avut o viață frumoasă, dar nu vreau să vorbesc. Trebuia să-l văd, dar cine m-a lăsat? După ce s-a însurat, trăia de mult cu ea, cu una din televiziune, de care a considerat că ea e mama, și bineînțeles că l-a întors pe cel mic!”, a povestit cântăreața în podcastul lui Damian Drăghici, potirvit dcnews.ro.

În urma unei bătăi, Mirabela Dauer a fost internată 10 zile. În această perioadă, un prieten apropiat a venit să o viziteze, însă la intrarea în salon nu a recunoscut-o din cauza rănilor și vânătăilor pe care le avea. Acest moment a fost un semnal de alarmă pentru artistă, care a decis să pună capăt unei căsnicii marcată de abuzuri fizice și emoționale. A deschis proces de divorț, dar lucrurile nu s-au oprit aici.

”Mi-am găsit un avocat. Eu am fost primul lui proces, și ultimul. A vândut procesul avocatului lui Popovici. La proces, fostul meu soţ a zis că m-a prins cu alt bărbat în pat. Popovici mi-a luat copilul, apoi mi-a luat tot.”, a mai spus Mirabela Dauer.

Mirabela Dauer nu și-a cunoscut niciodată nepoata

Fiul Mirabelei Dauer are un copil însă aceasta nu și-a cunoscut niciodată nepoata. Vedeta spune că nici nu își dorește să aibă o relație cu băiatul ei, pentru că acesta ar fi vorbit-o de rău.

„Băiatul meu are 48 de ani. Are o fată. Nu. (nr. Nu l-a văzut niciodată). El nu vrea să mai aibă o relație cu mine, nici eu nu mai vreau. Ce am auzit despre mine din gura lui', a mai spus Mirablea Dauer.