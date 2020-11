Scandalul piețelor închise. „Dacă ne scot afară, marfa va îngheţa şi o putem arunca”

Lucian Alecu

Comercianţii din pieţele din Cluj sunt îngrijoraţi de soluţiile găsite de guvern. Producătorii se pregătesc să iasă cu marfa în stradă şi nu înţeleg de ce legea se aplică doar în cazul lor. Chiar dacă nu s-au găsit focare de infecţie cu COVID, începând de luni pieţele agroalimentare se închid.

Producătorii şi comercianţii din pieţele din Cluj se simt neîndreptăţiti şi nu înţeleg de ce supermarketurile pot funcţiona normal, dar pieţele nu.

Când va veni frigul şi marfa va îngheţa, o pot arunca în Someş, spune Ioan Rus, producător de cartofi. În acelaşi timp vârstnicii care obişnuiesc să meargă zilnic la piaţa spun că autorităţile nu s-au gândit deloc la ei. Nu se pot deplasa prea departe pentru cumpărături şi în condiţiile astea vor face foamea.

“Soluţia pe care ei au găsit-o îi una prin care ei ne scot afară la temperaturi scăzute, marfa fiind perisabilă şi nu îi una palpabilă în ceea ce priveşte comerciantul. Ce se întâmplă?! în momentul în care clientul vine şi pune mâna pe marfă şi îţi spune că e îngheţată, automat în scurt timp te va forţa să îţi închizi afacerea. Drepturile omului sunt încălcate. Nu văd diferenţa dintre un supermarket şi o piaţă agroalimentară, adică nu mai e comunism, oameni buni”, spune Lucian Dodea, comerciant, citat de Mediafax.

“Eu anul acesta am o producţie undeva la 200 de tone, dar aşa ne pot termina foarte uşor pe noi. Ne trebuie numai trei luni să ne închidă şi campania de primăvară o să o facă guvernul. O să cultive ei, că asta e interesul. Supermarketurile pot să rămână deschise. Aici intră 100 de oameni într-o zi, în supermarket de la 1000 de oameni în sus. Legea nu e pentru toată lumea, e pentru câţiva. Vorbesc de pieţe volante. La pieţele volante locurile sunt limitate. Eventual mă duc la piaţa volantă să arunc marfa în Someş sau ce să fac? Că şi acolo îngheaţă că tot în aer liber e”, adaugă Ioan Rus.

Proteste în faţa Pieţei Mari din Brăila

Zeci de producători şi comercianţi au participat duminică la un protest organizat în faţa Pieţei Mari din Brăila, împotriva hotărârii luate de Guvern privind închiderea pieţelor care funcţionează în staţii închise începând de luni, 9 noiembrie.



Protestatarii reclamă faptul că măsura îi va aduce în pragul falimentului, având în vedere că, până acum au mers în pierdere, iar în această perioadă a anului, când urmau să aibă vânzări mai bune şi să îşi recupereze din pagube, sunt închişi fără nicio soluţie alternativă.



"În momentul în care a fost starea de urgenţă, pieţele nu au fost închise. Ne-am chinuit cu toţii, am ţinut angajaţii, aveam două ore de vânzare, am plătit chiriile, utilităţile. În momentul acesta, când, să fim sinceri, vânzările vor creşte, nu putem şi noi recupera din pierderile pe care le-am avut, lăsăm deschis doar supermarketul care vinde numai marfă de afară, iar producătorii români, care creează plus valoare pentru statul român, sunt închişi. Noi nu vom închide, să ştiţi. Noi, mâine dimineaţă, vom fi aici şi vom deschide. Aşteptăm poliţia să ne amendeze. Cât o să ne amendeze? O zi, două, cinci, o săptămână, o lună, dar noi nu vom pleca de aici", a spus un producător care îşi vinde marfa în Piaţa Mare.



Primarul municipiului Brăila, Marian Dragomir, a venit în mijlocul protestatarilor şi le-a propus comercianţilor ca soluţie pentru continuarea activităţii mutarea tarabelor în exteriorul pieţei şi oferirea gratuită a 40 de căsuţe din lemn, folosite în anii trecuţi pentru Târgul de Crăciun, care vor fi amplasate în parcarea Pieţei Mari şi vor fi branşate gratuit la curentul electric.